«Θα πάρουμε την Κομοτηνή, την Θράκη ολόκληρη... Θα πάρουμε και την Θεσσαλονίκη»... Τουρκικός Παροξυσμός σε κανάλι Εθνικής Εμβέλειας!

Η αναφορά Μητσοτάκη στη δυνατότητα επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια προκαλεί νέες αντιδράσεις στην Τουρκία. Όπω...





Η αναφορά Μητσοτάκη στη δυνατότητα επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια προκαλεί νέες αντιδράσεις στην Τουρκία. Όπως μεταδίδει στον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης, τουρκικά μέσα ενημέρωσης επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα του casus belli και την τουρκική αντίθεση στην επέκταση στο Αιγαίο.Σε τηλεοπτική εκπομπή, ο καθηγητής στρατιωτικών σχολών Ουγούρ Οζκόκερ υποστήριξε ότι η Τουρκία δέχεται, όπως είπε, πιέσεις στις συναντήσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για το ζήτημα του casus belli που έχει ψηφίσει η τουρκική Εθνοσυνέλευση.«Τώρα, σε όλες τις συναντήσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, μας το βάζουν μπροστά. Μας λένε: "Η Τουρκία υιοθέτησε από το Κοινοβούλιο το casus belli"», ανέφερε.Ο ίδιος έκανε λόγο για «εξουσιοδότηση για πόλεμο», υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αυτή ελήφθη από το τουρκικό Κοινοβούλιο και έδωσε στην κυβέρνηση την αντίστοιχη εξουσιοδότηση.«Αν η Ελλάδα επεκτείνει στα 12 μίλια - προσέξτε, κι αυτό λέγεται λάθος - αλλά κάνει επέκταση έστω και πάνω από τα 6 μίλια, ακόμη και κατά 100 μέτρα, τότε αυτό θεωρείται αιτία πολέμου», είπε χαρακτηριστικά.Ο Τούρκος καθηγητής υποστήριξε παράλληλα ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να καταργήσει το casus belli, υπό την προϋπόθεση, όπως είπε, ότι και η Αθήνα θα εγκαταλείψει την πρόθεσή της για επέκταση των χωρικών υδάτων.«Τώρα μας λένε: "Καταργήστε το". Εντάξει, λέμε εμείς, θα το καταργήσουμε. Ωραία. Εσείς επίσης καταργήστε τα 12 μίλια», ανέφερε.Ο Οζκόκερ επικαλέστηκε στη συνέχεια πρόσφατη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια όταν κριθεί ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή.«Εμείς, κοιτάξτε, τώρα το είπε ο ίδιος (ο Μητσοτάκης), το παραδέχθηκε. Είπε: "Θα επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα 12 μίλια όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή"», υποστήριξε.Το θέμα επανήλθε και σε δεύτερη τηλεοπτική συζήτηση, όπου η κουβέντα μετατοπίστηκε στη γεωγραφία του Αιγαίου και στις θαλάσσιες οδούς μεταξύ των δύο χωρών.«Αν στείλεις ένα πλοίο από την Κωνσταντινούπολη στη Σμύρνη… τα είκοσι [μίλια] που λέτε κι εσείς είναι ανοιχτή θάλασσα. Και όταν στέλνεις ένα πλοίο από την Κωνσταντινούπολη στη Σμύρνη, είσαι υποχρεωμένος να μπεις στα ελληνικά χωρικά ύδατα», ανέφερε ο Οζκόκερ.Κατά τον ίδιο, μια τέτοια κατάσταση θα ήταν «επικίνδυνη», καθώς ένα πλοίο θα χρειαζόταν άδεια για να διέλθει από ελληνικά χωρικά ύδατα.Η συζήτηση, ωστόσο, πήρε ακόμη πιο ακραία τροπή όταν ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να μπορούσε η Τουρκία να κινηθεί «από το κέντρο», στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι τότε «η κατάσταση του Αιγαίου θα ήταν εντελώς διαφορετική».Η απάντηση του Οζκόκερ ήταν ιδιαίτερα προκλητική.«Δεν χρειάζεται καν η Θεσσαλονίκη. Η Κομοτηνή αρκεί. Η Δυτική Θράκη αρκεί. Η Θάσος κτλ. θα ήταν δική μας», είπε.Ο παρουσιαστής επέμεινε:«Όχι, η Θεσσαλονίκη έχει κι αυτή τη σημασία της».Και ο Οζκόκερ απάντησε:«Βεβαίως, μακάρι. Θα την πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, με τη βοήθεια του Θεού, θα την πάρουμε. Αλλά υπάρχει ακόμη χρόνος. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη διεθνή συγκυρία, διότι αν μείνουμε μόνοι μας με αυτούς, εμείς θα κάνουμε τη μεσημεριανή μας προσευχή στη Θεσσαλονίκη!»Προκλήσεις για Καστελόριζο: «Δεν χρειάζεται φρεγάτα, μπορούμε να πάμε με ψαρόβαρκα»Νέες προκλητικές αναφορές για το Καστελόριζο καταγράφηκαν σε τουρκική τηλεοπτική εκπομπή, με τον αρθρογράφο της Hürriyet, Νεντίμ Σενέρ, να ερμηνεύει τη δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη γεωγραφική εγγύτητα των δύο πλευρών ως μήνυμα ότι η Τουρκία βρίσκεται «μια ανάσα» από το ελληνικό νησί.Στο επίμαχο απόσπασμα, ο Σενέρ αναφέρθηκε στη φράση του Τούρκου προέδρου ότι, εάν η Τουρκία φώναζε από την περιοχή της Κας, στην απέναντι πλευρά θα μπορούσαν να την ακούσουν.«Στην πραγματικότητα, ο Ερντογάν προσπαθεί να εξηγήσει κάτι. Το θέμα είναι το εξής: εκεί ακριβώς φαίνεται η εξυπνάδα. "Αν φωνάξουμε από εκεί, αν φωνάξουμε δυνατά, θα μας ακούσετε" και τα λοιπά. Αυτό στην ουσία σημαίνει: "Αν απλώσω το χέρι μου, είμαι εκεί"», υποστήριξε.«Αυτό λέει. Αν απλώσω το χέρι μου, θα είμαι εκεί», επέμεινε ο αρθρογράφος.