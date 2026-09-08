Συναγερμός για νέα «εισβολή» λαθρομεταναστών στη Θέουτα – Κάλεσμα από το Μαρόκο για «πορεία οργής»

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι ισπανικές Αρχές υπό τον φόβο νέας έντασης στα σύνορα της Θέουτα. Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν στ...



Aφίσες και μηνύματα στα μαροκινά αραβικά στα social media καλούν σε μια «πορεία οργής» στις 20 Σεπτεμβρίου εναντίον της Θέουτα, της Μελίγια και άλλων ισπανικών εδαφών στη Βόρεια Αφρική



Σε ένα από τα μηνύματα γίνεται λόγος για «ανάκτηση της Θέουτα, της Μελίγια και όλων των κατεχόμενων εδαφών».



Η καμπάνια έχει λάβει διαστάσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με γνωστό Μαροκινό δημοσιογράφο να αναδημοσιεύει σχετικό υλικό. Σε βίντεο εμφανίζονται επίσης οπαδοί της MAS Φες να κρατούν πανό με το μήνυμα: «Θέουτα και Μελίγια, δύο πόλεις, μία πατρίδα».





Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι ισπανικές Αρχές υπό τον φόβο νέας έντασης στα σύνορα της Θέουτα. Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο καλέσματα από το Μαρόκο για μαζική κινητοποίηση στις 20 Σεπτεμβρίου, με κεντρικό σύνθημα την «ανάκτηση» της ισπανικής πόλης, καθώς και άλλων εδαφών που το Ραμπάτ θεωρεί ότι τελούν υπό ισπανικό έλεγχο.Το ενδεχόμενο μιας νέας μαζικής απόπειρας εισόδου στη Θέουτα προκαλεί συναγερμό στη Μαδρίτη, καθώς η ημερομηνία της κινητοποίησης πλησιάζει και οι ισπανικές υπηρεσίες ασφαλείας προσπαθούν να διαπιστώσουν αν πρόκειται απλώς για μια νέα διαδικτυακή καμπάνια ή για προετοιμασία μιας νέας οργανωμένης κίνησης προς τα σύνορα.Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά τα δραματικά γεγονότα της 30ής και 31ης Ιουλίου, όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα, προκαλώντας μια από τις σοβαρότερες μεταναστευτικές και συνοριακές κρίσεις των τελευταίων ετών.Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αρχίσει να διακινούνται αφίσες και μηνύματα στα μαροκινά αραβικά, τα οποία καλούν σε μια «πορεία οργής» εναντίον της Θέουτα, της Μελίγια και άλλων ισπανικών εδαφών στη Βόρεια Αφρική.Το αν η κινητοποίηση θα παραμείνει σε επίπεδο συνθημάτων ή θα μετατραπεί σε πραγματική κίνηση προς τα σύνορα είναι το μεγάλο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ισπανικές υπηρεσίες.Το CNI, η ισπανική υπηρεσία πληροφοριών, και η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών CIFAS παρακολουθούν την κατάσταση και εξετάζουν αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η διαδικτυακή κινητοποίηση αποκτά επιχειρησιακό χαρακτήρα.Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής διοργανωτής ούτε συγκεκριμένο σημείο συγκέντρωσης ή προκαθορισμένη διαδρομή.Για τις Αρχές, αυτό σημαίνει ότι μια συγκέντρωση μπορεί να εξελιχθεί απρόβλεπτα και να μετατραπεί σε προσπάθεια μαζικής πίεσης στα συνοριακά περάσματα.