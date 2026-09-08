😂😂😂😂 Συναντιούνται μετά από πολλά χρόνια... τρείς φίλοι από τον Στρατό και πιάνουν κουβέντα για τα καμάρια τους... 😂😂😂









– “Ο δικός μου γιος έγινε μεγάλος αρχιτέκτονας, βγάζει εκατομμύρια. Αφού να σκεφτείτε έκανε δώρο σε ένα φίλο του μια βίλα που κόστισε 100.000.000”, λέει ο 1ος κοιτάζοντας τους άλλους γεμάτος καμάρι.– “Ο δικός μου έκανε δώρο σε ένα φίλο του ένα 20μετρο σκάφος άξιας 150.000.000”, λέει ο 2ος γεμίζοντας υπερηφάνεια για το παιδί του.– “Σιγά τα έξοδα”, λέει ο 3ος. “Ο δικός μου που είναι μεγάλος χρηματιστής δώρισε στο φίλο του μετοχές που σήμερα αξίζουν πάνω από 500 εκ”.Τότε βλέπουν όλοι τον 4ο της παρέας που έρχεται χωρίς να έχει ακούσει τίποτα και μετά από πολλή πίεση αναγκάζεται να πει και αυτός τα δικά του.– “Ο δικός μου γιος είναι ένα κοπρόσκυλο όλη την ημέρα ξάπλα, ύπνο και καλό φαΐ.», απαντά αυτός. Και πως ζει τον ρωτούν οι φίλοι του; Δεν πιστεύουμε να τον ταΐζεις ακόμη;– “Αστα να πάνε! Έχει βρει 3 παλιοαδερφές, τις πηδάει και αυτές τον συντηρούν και του κάνουν και καλά δώρα. Ο ένας του αγόρασε μια ΒΙΛΛΑ, ο άλλος ένα σκάφος και ο τρίτος του έδωσε 500 εκ σε μετοχές. Κοντεύω να τρελαθώ από τη ντροπή μου.”, απαντά.