Μητσοτάκης από Καστελλόριζο σε Τουρκία: Δεν απειλούμε, αλλά ούτε δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις

Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελλόριζο στην ομιλία για την επέτειο της απελευθέρωσης του ακριτικού νησι...

Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελλόριζο στην ομιλία για την επέτειο της απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού τονίζοντας ότι «δεν απειλούμε, αλλά ούτε δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις»«Επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία», πρόσθεσεΟ Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε επίσης μέτρα- κίνητρα για την μετεγκατάσταση στο νησί ανακοινώνοντας ειδικό επίδομα 5.000 ευρώ ως κίνητρο για κάθε δημόσιο υπάλληλο του νησιού, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, που προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδίΟ πρωθυπουργός τόνισε ότι «Το Καστελλόριζο αποδεικνύει πως καμία δοκιμασία δεν είναι ανυπέρβλητη αν υπάρχει ενότητα και πίστη, θάρρος και επιμονή. Μας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελλόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια - σύνδεση που δεν άξιζε το νησί και που θα ξεχαστεί μαζί με την περίοδο και όσα την ακολούθησαν- Σήμερα και εδώ και σε όλη την Ελλάδα, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά».Για τους μόνιμους κατοίκους που βρίσκονται ήδη εδώ, η ενίσχυση θα δοθεί αρχές του 2027. Και για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα ξεκινήσει το 2028 και θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος.Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «Ενισχύουμε τη σύνδεση του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα. Από τις αρχές του επόμενου έτους, προσθέτουμε ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο την εβδομάδα για τη Γραμμή Πειραιάς - Ρόδος – Καστελλόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηεκ την ολοκλήρωση δεκάδων μεγάλων έργων αναφέροντας: «Από την αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού και τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου και του οδικού άξονα, μέχρι τις νέες μονάδες αφαλάτωσης. Και από τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και την λειτουργία ψηφιακών μέσων στα σχολεία, την τακτική αποστολή κινητών μονάδων για προληπτικές εξετάσεις. -Η Hellenic Energy θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών για να στεγαστούν δωρεά όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί - γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί κλπ Όλα αυτά δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αποσπασματικά μέτρα. Είναι οι ψηφίδες μιας ενιαίας πολιτικής που δηλώνει ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων»