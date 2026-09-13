Επιχείρηση «Τα άνθη του κακού» από την ΑΑΔΕ: Βρέθηκαν ακόμα 26,8 κιλά κοκαΐνης κρυμμένα σε γιαπί και «λαγούμι»

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αφορούσαν την ύπαρξη ποσότητας κοκαΐνης σε όμορο αποθηκευτικό χώρο της κατοικίας όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στις 9 Σεπτεμβρίου. Κλιμάκιο της ΔΕΟΣ πραγματοποίησε αυτοψίες σε γειτονικούς χώρους, αποθήκες και υπό ανέγερση οικοδομές και εντόπισε 26,8 κιλά κοκαΐνης σε παραπλήσιο γιαπί, ιδιοκτησίας του ίδιου προσώπου που εκμίσθωνε την κατοικία στην εγκληματική οργάνωση.Η νέα ποσότητα, σύμφωνα με την έρευνα, αποτελεί τμήμα προγενέστερης λαθραίας εισαγωγής κοκαΐνης από την Κολομβία, με το ίδιο τέχνασμα που είχε χρησιμοποιηθεί από το κύκλωμα: την απόκρυψη των ναρκωτικών μέσα σε ανθοδέσμες και λουλούδια. Η ΑΑΔΕ είχε ανακοινώσει στις 10 Σεπτεμβρίου την κατάσχεση συνολικά 84 κιλών κοκαΐνης που είχαν κρυφτεί μέσα σε τριαντάφυλλα.Η κοκαΐνη βρέθηκε συσκευασμένη σε πλάκες και έτοιμη προς διάθεση, ενώ έφερε ειδική σήμανση ίδια με εκείνη που είχαν τα καλούπια και οι πρέσες που είχαν κατασχεθεί στις 9 Σεπτεμβρίου στην κατοχή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.Η συγκεκριμένη σήμανση, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αποτελεί χαρακτηριστικό που συνδέει τη νέα ποσότητα με τη συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν επίσης ένα μαχαίρι τύπου κυνηγετικού – επιβίωσης με λάμα 21 εκατοστών και σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων.Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και τα σημεία όπου είχαν κρυφτεί τα ευρήματα. Μέσα στην οικοδομή, αλλά και σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, εντοπίστηκαν μεγάλη υπόγεια υδατοδεξαμενή και υπόγειος χώρος τύπου «λαγουμιού», όπου είχαν αποκρυφτεί επιμελώς τα κατασχεθέντα αντικείμενα.Σε βάρος του ιδιοκτήτη της υπό ανέγερση οικοδομής σχηματίστηκε δικογραφία. Ο ίδιος διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται.Οι έρευνες των ΔΕΟΣ για την πλήρη αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων συνεχίζονται.