Περιμένατε κάτι άλλο; Φίλη χώρα για τους Τούρκους η Ρωσία... εχθροί Ελλάδα, ΗΠΑ, Ισραήλ

Η έρευνα ASAL Araştırma διεξήχθη από τις 5 έως τις 10 Αυγούστου μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων μεταξύ 2.000 ατόμων σε 26 τουρκικές επαρχίε...









Η έρευνα ASAL Araştırma διεξήχθη από τις 5 έως τις 10 Αυγούστου μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων μεταξύ 2.000 ατόμων σε 26 τουρκικές επαρχίες. Το περιθώριο σφάλματος της μελέτης είναι 2,5 ποσοστιαίες μονάδες με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.«Το 38,4% των ερωτηθέντων θεωρεί τη Ρωσία φίλη της Τουρκίας, ενώ το 84% ονόμασε το Ισραήλ εχθρό και το 70,5% ονόμασε τις Ηνωμένες Πολιτείες εχθρό», διαπίστωσε η μελέτη. Άλλες χώρες που οι Τούρκοι θεωρούν κυρίως μη φιλικές περιλαμβάνουν την Ελλάδα (66,6%) και τη Γαλλία (58,5%).Η Ρωσία κατατάχθηκε πέμπτη μεταξύ των χωρών που θεωρούνται φίλες από τους Τούρκους ερωτηθέντες. Πρώτο είναι το Αζερμπαϊτζάν (56,5%), ακολουθούν η Ιαπωνία (50,2%), η Κίνα (48%) και η Ιταλία (46,7%).