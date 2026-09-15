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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Περιμένατε κάτι άλλο; Φίλη χώρα για τους Τούρκους η Ρωσία... εχθροί Ελλάδα, ΗΠΑ, Ισραήλ

Σεπτεμβρίου 15, 2026

  Η έρευνα ASAL Araştırma διεξήχθη από τις 5 έως τις 10 Αυγούστου μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων μεταξύ 2.000 ατόμων σε 26 τουρκικές επαρχίε...

 



Η έρευνα ASAL Araştırma διεξήχθη από τις 5 έως τις 10 Αυγούστου μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων μεταξύ 2.000 ατόμων σε 26 τουρκικές επαρχίες. Το περιθώριο σφάλματος της μελέτης είναι 2,5 ποσοστιαίες μονάδες με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.

«Το 38,4% των ερωτηθέντων θεωρεί τη Ρωσία φίλη της Τουρκίας, ενώ το 84% ονόμασε το Ισραήλ εχθρό και το 70,5% ονόμασε τις Ηνωμένες Πολιτείες εχθρό», διαπίστωσε η μελέτη. Άλλες χώρες που οι Τούρκοι θεωρούν κυρίως μη φιλικές περιλαμβάνουν την Ελλάδα (66,6%) και τη Γαλλία (58,5%).

Η Ρωσία κατατάχθηκε πέμπτη μεταξύ των χωρών που θεωρούνται φίλες από τους Τούρκους ερωτηθέντες. Πρώτο είναι το Αζερμπαϊτζάν (56,5%), ακολουθούν η Ιαπωνία (50,2%), η Κίνα (48%) και η Ιταλία (46,7%).


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