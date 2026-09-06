Σπάτα: Συνελήφθησαν 6 άτομα για τηλεφωνικές απάτες – Άνω των 350.000 ευρώ η λεία τους

Η αστυνομία, η ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής συγκεκριμένα, προχώρησε στο “ξήλωμα” τηλεφωνικού κέντρου σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμέ...

Η αστυνομία, η ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής συγκεκριμένα, προχώρησε στο “ξήλωμα” τηλεφωνικού κέντρου σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους. Το κέντρο ήταν εγκαταστημένο σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης στα Σπάτα.Από τηλεφωνικούς καταλόγους που αγόραζαν στο Μοναστηράκι, εντόπιζαν τα θύματά τους. Τους τηλεφωνούσαν στα σταθερά τους τηλέφωνα και εμφανίζονταν ως λογιστές, εφοριακοί και υπάλληλοι ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια, τους εξαπατούσαν και τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα.Συνελήφθησαν έξι μέλη της σπείρας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews που δρούσε από τις αρχές καλοκαιριού.Από την μέχρι τώρα έρευνα της Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής ταυτοποιήθηκαν επτά περιπτώσεις απάτης, με θύματα ηλικιωμένους και τη λεία τους να ξεπερνάει τις 350.000 ευρώ, ενώ ταυτοποιήθηκαν και 700 απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων.Σε έρευνα που έγινε στο τηλεφωνικό κέντρο των απατεώνων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM αλλά και ένα αυτοκίνητο.Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Οι τρεις πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή και οι υπόλοιποι τρεις την Τετάρτη.Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση.