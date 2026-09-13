Όταν η ελληνική Πολεμική Αεροπορία ετοιμαζόταν να βομβαρδίσει με πυρηνικά την Βουλγαρία...









Ετσι αγοράστηκαν και από την Ελλάδα αεροσκάφη F-104G Starfigher, τα οποία είχαν τις ανάλογες καλωδιώσεις για την μεταφορά και την πυροδότηση πυρηνικής βόμβας καθώς και τα ειδικά κουρτινάκια που προστάτευαν τον πιλότο από την πυρηνική λάμψη !Το σχέδιο περιλάμβανε την εκπαιδευση πιλότων στην ρίψη ατομική βόμβας και την αποθήκευση των όπλων, τα οποία ήταν υπό τον πλήρη έλεγχο, φύλαξη και την προστασία των ΗΠΑ.Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του συμμαχικού σχεδιασμού πυρηνικής αποτροπής, είχε την υποχρέωση να διατηρεί τις αποθήκες αυτές στην Αραξο με δυνατότητες φιλοξενίας όπλων σε περίπτωση κρίσης και μέχρι το 2001 βρίσκονταν 11 βόμβες Β61 που απομακρύνθηκαν με μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ προς την Ιταλία και εν συνεχεία προς άγνωστη κατεύθυνση, αν κι Ελλάδα μετά την απόσυρση του F-104G το 1992 δεν είχε πλέον δυνατότητες μεταφοράς και ρίψης των πυρηνικών.Η Ελλάδα ουσιαστικά συμμετείχε στην πυρηνική αεροπορική δύναμη με την γνωστή Mοίρα "Strike"Κάθε μέρα ένα αεροσκάφος επιφυλακής, με φορτωμένη βόμβα ήταν μέσα σε σχεδιασμένο κύκλο στο οποίο απαγορευόταν να πλησιάσει οποιοσδήποτε και φυλάσσονταν μόνο από Αμερικανούς.Τον κύκλο μπορούσε να περάσει ένας κάθε φορά, να κάνει την εργασία που έπρεπε, να βγει από τον κύκλο και να μπει ο επόμενος.Οι Αμερικάνοι είχαν του κωδικούς και μέχρι και την στιγμή της ρίψης, ώστε ακόμη κι ο πιλότος να μην μπορεί να την ενεργοποιήσει.Στόχοι ήταν η Βουλγαρία και μέχρι το 1968 και η Αλβανία και ευτυχώς δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει πραγματικότητα αυτός ο εφιάλτης.