Χαστούκι στον Τσίπρα της Ισπανίας! Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους κατά της μεταναστευτικής πολιτικής του Σάντσεθ!

Μόλις 50.000 κόσμου είδαν οι Ισπανοί Ελασίτες και Συριζαίοι που κατάντησαν την χώρα σουρωτήρι Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη ...











Στη Θέουτα, η οποία βρίσκεται υπό ισπανική διοίκηση, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κάτω από έναν τεράστιο αριθμό ισπανικών σημαιών, απαιτώντας την επιστροφή στην κανονικότητα και κρατώντας πανό που έγραφαν: «Η Θέουτα δεν πωλείται και η Θέουτα δεν θα παραδοθεί».



Εισβολή μεταναστών



Ο ηγέτης της ισπανικής αντιπολίτευσης , Αλμπέρτο ​​Νούνιες Φεϊχόο, του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «εισβολή» μεταναστών.



Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγόρησε τον Σάντσες και την κυβέρνησή του ότι ψεύδονται, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχε προειδοποίηση για τη μεταναστευτική κρίση.



Η Ισπανική Ένωση Δήμων και Επαρχιών (CEMAP), η κεντρική οργάνωση που εκπροσωπεί τους ισπανικούς δήμους και με επικεφαλής το Λαϊκό Κόμμα, ζήτησε να πραγματοποιηθούν οι συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια της περιφερειακής αργίας της Θέουτα.



Το υπερδεξιό κόμμα Vox συμμετείχε επίσης στις διαδηλώσεις.



Ο Γενικός Γραμματέας του Λαϊκού Κόμματος, Μιγκέλ Τεχάδο, δήλωσε ότι διοργανώθηκαν περίπου 2.000 συγκεντρώσεις σε όλη την Ισπανία, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για παραίτηση της κυβέρνησης και διεξαγωγή νέων εκλογών.



Σε ορισμένες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Βαρκελώνης και του Μπιλμπάο, πραγματοποιήθηκαν αντιδιαδηλώσεις από τους "γνωστούς", με τους συμμετέχοντες να εξέφραζαν την απόρριψή τους στον... ρατσισμό.



rtve.es, El País Το υπερδεξιό κόμμα Vox συμμετείχε επίσης στις διαδηλώσεις.Ο Γενικός Γραμματέας του Λαϊκού Κόμματος, Μιγκέλ Τεχάδο, δήλωσε ότι διοργανώθηκαν περίπου 2.000 συγκεντρώσεις σε όλη την Ισπανία, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για παραίτηση της κυβέρνησης και διεξαγωγή νέων εκλογών.Σε ορισμένες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Βαρκελώνης και του Μπιλμπάο, πραγματοποιήθηκαν αντιδιαδηλώσεις από τους "γνωστούς", με τους συμμετέχοντες να εξέφραζαν την απόρριψή τους στον... ρατσισμό.rtve.es, El País Στη Θέουτα, η οποία βρίσκεται υπό ισπανική διοίκηση, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κάτω από έναν τεράστιο αριθμό ισπανικών σημαιών, απαιτώντας την επιστροφή στην κανονικότητα και κρατώντας πανό που έγραφαν: «Η Θέουτα δεν πωλείται και η Θέουτα δεν θα παραδοθεί».Ο ηγέτης της ισπανικής αντιπολίτευσης , Αλμπέρτο ​​Νούνιες Φεϊχόο, του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «εισβολή» μεταναστών.Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγόρησε τον Σάντσες και την κυβέρνησή του ότι ψεύδονται, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχε προειδοποίηση για τη μεταναστευτική κρίση.Η Ισπανική Ένωση Δήμων και Επαρχιών (CEMAP), η κεντρική οργάνωση που εκπροσωπεί τους ισπανικούς δήμους και με επικεφαλής το Λαϊκό Κόμμα, ζήτησε να πραγματοποιηθούν οι συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια της περιφερειακής αργίας της Θέουτα.





Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη την Ισπανία, διαμαρτυρόμενοι κατά της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης στη Μαδρίτη, εν μέσω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής κρίσης στην περιοχή.Οι συμμετέχοντες και οι ομιλητές κατηγόρησαν την κυβέρνηση, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ότι ακολουθεί «πολιτική κατευνασμού» και ότι δεν παρείχε επαρκή υποστήριξη στη Θέουτα στην μεταναστευτική κρίση.Σύμφωνα με εκπρόσωπο της κεντρικής κυβέρνησης, περίπου 50.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη και ο ισπανικός εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη μεμονωμένη εκδήλωση της βραδιάς.