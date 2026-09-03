Έτσι είναι το κουμπί που μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο ΒΙΝΤΕΟ

gazzetta Μία επίσκεψη σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο, μπορεί να αλλάξει την εντύπωση που μας έχει δημιουργηθεί από τις αμερικάνικες ταινίες. ...









gazzetta Μία επίσκεψη σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο, μπορεί να αλλάξει την εντύπωση που μας έχει δημιουργηθεί από τις αμερικάνικες ταινίες.Όσοι έχουν δει ταινίες, κυρίως αμερικάνικες, που το σενάριό τους περιλαμβάνει το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου, θα έχουν προσέξει οτι υπάρχει πάντα ένα κόκκινο κουμπί το οποίο πυροδοτεί τους συγκεκριμένους πυραύλους που αποτελούν την αφετηρία της καταστροφής του κόσμου.Η πραγματικότητα όμως είναι κάπως διαφορετική. Ή τουλάχιστον ήταν, όπως μπορεί να μας διαβεβαιώσει ένα video από την πυρηνική βάση στην Ουκρανία, η οποία έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από το 2001.Ο Youtuber «Cloth Map» το επισκέφτηκε και έκανε το τουρ, το οποίο κατέγραψε σε video, προσφέροντάς μας μία εικόνα που δύσκολα θα βλέπαμε.Μάλιστα έκατσε και στην θέση του υπεύθυνου για το πάτημα του συγκεκριμένου κουμπιού, το οποίο σε αντίθεση με το οτι πιστεύαμε μέχρι στιγμής, δεν είναι κόκκινο, αλλά ένα γκρι, όπως εξηγεί ο ξεναγός.Για να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν οι πύραυλοι, θα έπρεπε πρώτα να πάρει τους κωδικούς από την Μόσχα και στη συνέχεια να γυρίσει ταυτόχρονα δύο κλειδιά, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία, με το πάτημα του κουμπιού να ακολουθεί αμέσως μετά.Μόλις αυτό γίνει αρχίζει και χτυπάει ένα συναγερμός, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οτι έχει αρχίσει η διαδικασία εκτόξευσης και από εκείνη τη στιγμή: «Σε 22 λεπτά έχει καταστρέψει την Ουάσιγκτον», όπως λέει ο υπεύθυνος της ξενάγησης.