Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Σε κακούργημα μετατρέπονται οι τηλεφωνικές απάτες – Συγκροτείται ειδική ομάδα αντιμετώπισης

Σεπτεμβρίου 03, 2026

  Την αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες, προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλη...

 



Την αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες, προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημμέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα.

Ειδικότερα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και η εξαπάτηση των ηλικιωμένων, θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα.

Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργίας μιας ομάδας εντός της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα είναι αφοσιωμένη αποκλειστικά και μόνο σε αυτού του είδους τις απάτες, καθότι το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί τεράστια άνοδος στην εμφάνιση τέτοιων περιστατικών -σχεδόν 50% σε σχέση με την περίοδο 2024-2025- και αυτό το ποσοστό συνεχίζει να ανεβαίνει.

Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)