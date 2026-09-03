Σε κακούργημα μετατρέπονται οι τηλεφωνικές απάτες – Συγκροτείται ειδική ομάδα αντιμετώπισης

Την αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες, προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλη...

Την αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες, προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημμέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα.Ειδικότερα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και η εξαπάτηση των ηλικιωμένων, θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα.Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργίας μιας ομάδας εντός της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα είναι αφοσιωμένη αποκλειστικά και μόνο σε αυτού του είδους τις απάτες, καθότι το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί τεράστια άνοδος στην εμφάνιση τέτοιων περιστατικών -σχεδόν 50% σε σχέση με την περίοδο 2024-2025- και αυτό το ποσοστό συνεχίζει να ανεβαίνει.