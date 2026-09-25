Πλάκα: Καμία ένδειξη ζωής στα χαλάσματα... Βρέθηκαν διαβατήρια... «Θρίλερ» με τους έξι αγνοούμενους

Σε μάχη με τον χρόνο εξελίσσεται η έρευνα εντοπισμού και διάσωσης για τους έξι αγνοούμενους ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρρ...





Σε μάχη με τον χρόνο εξελίσσεται η έρευνα εντοπισμού και διάσωσης για τους έξι αγνοούμενους ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρρευσε μετά από έκρηξη το πρωί της Παρασκευής (25/9) επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, καθώς μέχρι και αργά το βράδυ μηχανήματα έργου απομακρύνουν μπάζα για να εισχωρήσουν οι διασώστες βαθύτερα στο ακίνητο.Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν αδιάκοπα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, στελέχη της ΕΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και συνεργεία με θερμικές κάμερες, ενώ έχουν επιστρατευτεί και μηχανήματα έργου προκειμένου να απομακρυνθούν τα μπάζα και να συνεχιστεί η επιχείρηση εντοπισμού τυχόν εγκλωβισμένων.Ο αριθμός των αγνοουμένων αυξήθηκε τις τελευταίες ώρες από τα πέντε στα έξι άτομα, καθώς προέκυψε ότι μαζί με τους αρχικά τρεις τουρίστες φέρεται να ήταν μαζί τους και μία τέταρτη νεότερη γυναίκα.Από την έρευνα στο σημείο εντοπίστηκαν μια γυναικεία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε ένα μισθωτήριο, που εικάζεται ότι ανήκει σε μια εκ των τουριστριών και τα αμερικανικά διαβατήρια του Ian και της Florida.Οι 4 τουρίστες του πρώτου ορόφου είχαν κάνει κράτηση για σημερινή πτήση της Delta στις 15:30, ώστε να επιστρέψουν στις ΗΠΑ, ωστόσο δεν εμφανίστηκαν.Στον δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 78χρονη γεννημένη στην Αθήνα και 77χρονο Βρετανό.