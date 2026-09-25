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Αθήνα: Βράδυ Παρασκευής... Απέδρασε κρατούμενος κατά τη μεταγωγή του από την Ευελπίδων

Σεπτεμβρίου 25, 2026

  Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό κρατούμενου που απέδρασε το βράδυ της Παρασκευής (25/9) κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του από την Ευελ...

 



Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό κρατούμενου που απέδρασε το βράδυ της Παρασκευής (25/9) κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του από την Ευελπίδων, έχουν εξαπολύσει οι Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κοδριγκτώνος και Αχαρνών και οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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