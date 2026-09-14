Πάλι τα ίδια στη δομή της Σιντίκης... Λαθρομετανάστες έκοψαν καλώδιο, βύθισαν τον χώρο στο σκοτάδι και επιχείρησαν να αποδράσουν

Καζάνι που βράζει είναι η δομή μεταναστών στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες καθώς χτες το βράδυ σημειώθηκε μια ακόμα εξέγερση με ...

Καζάνι που βράζει είναι η δομή μεταναστών στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες καθώς χτες το βράδυ σημειώθηκε μια ακόμα εξέγερση με ομάδα μεταναστών να προσπαθεί να διαφύγει από τη δομή.Η νέα εξέγερση σημειώθηκε χτες (13/9) λίγο μετά τις 9 το βράδυ όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών επιχείρησε να ρίξει το συρματόπλεγμα σε δυο διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να διαφύγουν.Η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από επέμβαση των ομάδων ΟΠΚΕ και της διμοιρίας που βρίσκονται στο σημείο, με εκτεταμένη χρήση χημικών.Σοβαρά πεισόδια όμως σημειώθηκαν στην εν λόγω δομή και το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (11/9), την ώρα μάλιστα που βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη η κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο Σερρών.Συγκεκριμένα, περίπου 50 μετανάστες προχώρησαν σε νέα εξέγερση και απόπειρα απόδρασης.Οι μετανάστες αρχικά έκοψαν ηλεκτροφόρο καλώδιο, βυθίζοντας τμήμα της Δομής στο σκοτάδι, ενώ στη συνέχεια εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών και επιχείρησαν να ρίξουν τα συρματοπλέγματα προκαλώντας φθορές στις εγκαταστάσεις της δομής που ήδη έχουν μεγάλες ζημιές από προηγούμενες εξεγέρσεις ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε περιπολικό όχημα.Και αυτή η απόπειρα απόδρασης αποτράπηκε χάρη στην άμεση επέμβαση και την αποφασιστική παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν στο σημείο.Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του νομού Σερρών, Γιάννης Κούνιος μιλώντας στο protothema.gr χαρακτήρισε ως καθημερινότητα τις εξεγέρσης κι ότι επιτέλους πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προσθέτοντας ότι η Ένωση έχει ζητήσει τη διακοπή της λειτουργίας της δομής.«Δυστυχώς, όσα επανειλημμένα έχουμε επισημάνει και για όσα έχουμε προειδοποιήσει, επιβεβαιώνονται ξανά στην πράξη. Δεν μπορεί κάθε φορά η ασφάλεια της Δομής και η αποτροπή μιας απόδρασης να εξαρτώνται από την αυτοθυσία και την ψυχραιμία των αστυνομικών.Πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να συμβούν για να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα; Οι αστυνομικοί δεν μπορούν και δεν πρέπει να καλύπτουν με τα σώματά τους τις ελλείψεις στις υποδομές ασφαλείας» δήλωσε ο κ. Κούνιος.Τέλος να σημειωθεί ότι στη δομή διαμένουν σήμερα 328 μετανάστες ενώ πρόσφατα όπως ανήγγειλε ο υπουργός Μετανάστευσης κι Ασύλου, κ. Πλεύρης, 93 εξ αυτών θα απελαθούν.