Συναγερμός στην Ιόνια Οδό στο ύψος της Άρτας: Φωτιά σε βυτιοφόρο με υγραέριο, απομακρύνθηκε ο οδηγός, δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (24/9) στο 140ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού στο ύψος της Άρτας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, κα...

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (24/9) στο 140ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού στο ύψος της Άρτας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε βυτιοφόρο με υγραέριο.Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ενώ έχει αποσυνδεθεί η καμπίνα του οχήματος από το φορτίο. Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα.