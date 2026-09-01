«Η Άλωση του Βελιγραδίου»... Ανατροπή στο τέλος από τον αιφνιδιασμό στην αρχή των Σέρβων και 1-2 η Εθνική μας!

Η Ελλάδα αν και αιφνιδιάστηκε στην αρχή άξιζε τη νίκη κόντρα στη Σερβία και την πήρε επικρατώντας με σκορ 2-1 της Σερβίας, στο Βελιγράδι...









Πολύ καλύτερη η Εθνική είχε πολλές ευκαιρίες και δίκαια έφθασε στην επικράτηση.





Προηγήθηκαν οι Σέρβοι στο 4' με τον Ζίβκοβιτς, ισοφάρισε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με τον Τζόλη στο 74' και πήρε τη νίκη με τον Δουβίκα στις καθυστερήσεις





Εκπληκτικό ξεκίνημα για την Εθνική μας στην διοργάνωση που έχει στόχο την παραμπνή μας στην μεγάλη κατηγορία και τώρα έρχονται οι Γερμανοί...

Η Ελλάδα αν και αιφνιδιάστηκε στην αρχή άξιζε τη νίκη κόντρα στη Σερβία και την πήρε επικρατώντας με σκορ 2-1 της Σερβίας, στο Βελιγράδι.