Άνω Λιόσια: «Σοβαρά τραυματισμένη η διευθύντρια» λέει η Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης – «Αν γυρίσει στο σχολείο θα βάλω φωτιά» λέει Ρομά!

Συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις το περιστατικό που διαδραματίστηκε σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια, όταν η διευθύντρια του νηπιαγ...



«Δεν είχαμε λάβει καμία καταγγελία»



Ερωτηθείς για το αν υπήρχαν στο παρελθόν ενδείξεις ή αναφορές για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού, ο περιφερειακός διευθυντής ήταν σαφής: «Δεν δεχτήκαμε κάποια καταγγελία», είπε, εξηγώντας ότι συνήθως, όταν υπάρχει καταγγελία για παραβατική συμπεριφορά εκπαιδευτικού ή γονέα, η εκπαιδευτική διοίκηση προχωρά άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες.



«Στην περίπτωση αυτής της εκπαιδευτικού δεν είχαμε λάβει καμία καταγγελία, γι’ αυτό εξετάζουμε το γεγονός αυτό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι διερευνάται εάν πρόκειται για ένα ξέσπασμα χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αναφορά ή άλλο περιστατικό που να είχε περιέλθει σε γνώση των αρμόδιων αρχών.



Ο κ. Αναστασόπουλος σημείωσε πάντως ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ζήτησε να μην εξαχθούν συμπεράσματα αποκλειστικά από το συγκεκριμένο βίντεο. «Ας μην κρίνουμε αποσπασματικά από ένα βίντεο, από στιγμές, γιατί υπάρχει και το πριν του βίντεο και το μετά και μια διαδικασία που είναι υπό έρευνα», είπε.



Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να καταφεύγει σε χειροδικία ή να ξεσπά στα παιδιά. «Σίγουρα κανένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να παρασυρθεί σε χειροδικίες, πόσο μάλλον να ανεβάσει τον τόνο της φωνής του και να βρεθεί σε μία έξαλλη κατάσταση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι για τέτοιες συμπεριφορές προβλέπεται έλεγχος.



Συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις το περιστατικό που διαδραματίστηκε σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια, όταν η διευθύντρια του νηπιαγωγείου, καταγράφηκε σε βίντεο να απευθύνεται με εκνευρισμό και έντονο ύφος στους μικρούς μαθητές του σχολείου, απειλώντας τους επειδή -σύμφωνα με εκείνην- έκαναν ζημιές και κατόπιν να πέφτει θύμα ξυλοδαρμού από γονείς ενός εξ αυτών.Η εκπαιδευτικός, η οποία είναι μητέρα ανήλικου το οποίο ήταν παρών στον τραυματισμό της, συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση για δεύτερη ημέρα, σύμφωνα με τον περιφερειακό διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής Διονύση Αναστασόπουλο, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤnews, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.Την ίδια ώρα, το κλίμα στην περιοχή περιγράφεται ως εκρηκτικό, με συγγενείς του παιδιού να απειλούν ακόμα και με καταστροφή του σχολείου σε περίπτωση επιστροφής της εκπαιδευτικού.Σύμφωνα με το MEGA, o θείος της τετράχρονης Μαρίας, το κοριτσάκι που φέρεται να δέχτηκε κάποια σπρωξίματα από τη δασκάλα, είπε πως «αν επιστρέψει αυτή η δασκάλα στο σχολείο θα του βάλει φωτιά».Ο περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής πάντως, ανέφερε ότι, μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, η Περιφέρεια Εκπαίδευσης Αττικής προχώρησε άμεσα σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ ενημερώθηκαν τόσο ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών όσο και ο Εισαγγελέας Ανηλίκων.Όπως εξήγησε, η ενημέρωση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών αφορά το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς, όπως είπε, υπήρξε σοβαρός τραυματισμός της εκπαιδευτικού στον χώρο εργασίας της. Παράλληλα, ο Εισαγγελέας Ανηλίκων ενημερώθηκε επειδή το περιστατικό που ακολούθησε εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια ανήλικων παιδιών.Ο κ. Αναστασόπουλος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για ελαφρύ τραυματισμό, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της εκπαιδευτικού, επικαλούμενος το περιεχόμενο της ιατροδικαστικής έκθεσης. «Δεν μιλάμε για ελαφρές αμυχές, μιλάμε για σοβαρό τραυματισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η διευθύντρια νοσηλεύεται για δεύτερη ημέρα.Παράλληλα, όπως έκανε γνωστό, στη σχολική μονάδα έχει ήδη μεταβεί κλιμάκιο εξειδικευμένων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, με στόχο την ψυχολογική υποστήριξη των νηπίων και την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας που, όπως είπε, κλονίστηκε από όσα είδαν.