Ένα μεγάλο τσούρμο Σλαβοαπατεώνων... Σκοπιανός καθηγητής: Ο Τσάρος Σαμουήλ ήταν «Μακεδόνας», και τα λείψανά του δεν ανήκουν στη Βουλγαρία!

Ότι ο ίδιος ο Τσάρος Σαμουήλ αυτοαποκαλούνταν ως Βούλγαρος δεν έχει σημασία για τους γυφτοσκοπιανούς... Εδω θέλουν να οικειοποιηθούν τον ...

Ότι ο ίδιος ο Τσάρος Σαμουήλ αυτοαποκαλούνταν ως Βούλγαρος δεν έχει σημασία για τους γυφτοσκοπιανούς... Εδω θέλουν να οικειοποιηθούν τον Μεγαλέξανδρο ενώ ταυτόχρονα αποδέχονται την σλαβική τους καταγωγή... Στους Βούλγαρους που τους δημιούργησαν θα κολλήσουν;

«Η Βουλγαρία και η Ελλάδα δεν έχουν καν νομική βάση για την παράδοσή τους», λέει το νοτιοσλαβικό δημοσίευμα.Γεωγραφική αναφορά

Η «επίσημη» ανακοίνωση του Βούλγαρου πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ ότι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου η Ελλάδα θα παρέδιδε τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ (πέθανε το 1014), δεν είχε απήχηση ως ιστορικο-επιστημονική αίσθηση, αλλά ακριβώς όπως είχε κατασκευαστεί – με πολιτική προκατάληψη προς τη «Μακεδονία», γράφει η Mkd.mk των Σκοπίων.

Όπως σημειώνει το σκοπιανό δημοσίευμα, ο Τσάρος Σαμουήλ ήταν ένας μεσαιωνικός ‘Μακεδόνας’ ηγεμόνας, ο οποίος από το 997 έως το 1014 κυβέρνησε το Βασίλειο του Σαμουήλ (= και όχι το Βασίλειο της Βουλγαρίας), του οποίου το πολιτικό και πνευματικό κέντρο βρισκόταν στην Αχρίδα. Είναι ένα από τα ιστορικά πρόσωπα, τα οποία, αν και πέθανε πριν από περισσότερους από 11 αιώνες, η Βουλγαρία ουσιαστικά θέτει την αποκήρυξη του από αυτόν στην ‘μακεδονική’ ιστορία ( = Ιστορία των Σλάβων της Μακεδονίας) ως προϋπόθεση για την ένταξη της Μακεδονίας στην ΕΕ, μέσω του έργου της ιστορικής επιτροπής που προστέθηκε ως παράρτημα στο διαπραγματευτικό πλαίσιο.

Συνωμοσία εναντίον της «Μακεδονίας»…

Το «θέαμα» με την παράδοση των λειψάνων του «Μακεδόνα» Τσάρου Σαμουήλ επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την πολιτική «συμμαχική» συνωμοσία Ελλάδας και Βουλγαρίας εναντίον της Μακεδονίας.

Ο ιστορικός-καθηγητής με εξειδίκευση στη μεσαιωνική ιστορία, Στόικο Στόικοφ , επίσης συμπρόεδρος της OMO Ίλιντεν-Πιρίν, πιστεύει ότι αυτή η τελετή θα χρησιμοποιηθεί για προπαγανδιστικούς σκοπούς κατά της «Μακεδονίας» στο σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο.

«Αυτή η πράξη παράδοσης των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ, στην οποία συμφώνησαν η Βουλγαρία και η Ελλάδα, δεν είναι μόνο ιστορικό, αλλά και νομικό ζήτημα. Η Βουλγαρία δεν έχει καμία νομική βάση να διεκδικήσει αυτά τα λείψανα – ούτε βρέθηκαν ούτε μεταφέρθηκαν από το έδαφός της, ούτε ανήκαν στη Βουλγαρία, και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτά τα λείψανα είναι καθόλου του Τσάρου Σαμουήλ.Ιστορία βιβλία

Ανακαλύφθηκαν στο ελληνικό τμήμα των Πρεσπών, στο νησί του Αγίου Αχιλλείου, πριν από περίπου πενήντα χρόνια, και δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ανήκουν στον Τσάρο Σαμουήλ. Ίσως να είναι, και ίσως όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή η παράδοση των αντικειμένων θα χρησιμοποιηθεί για προπαγανδιστικούς σκοπούς κατά της «Μακεδονίας», με την οποία τόσο η Βουλγαρία όσο και η Ελλάδα έχουν πρόβλημα να αναγνωρίσουν την ύπαρξη «μακεδονικής» μειονότητας στις χώρες τους. Γι’ αυτό αντιλαμβάνονται την ίδια την ύπαρξη της «Μακεδονίας» ως ιδεολογική απειλή για τις κατασκευασμένες ιστορικές τους αφηγήσεις και χρειάζονται υλικά σύμβολα για να υποστηρίξουν την προπαγάνδα τους », λέει ο Στόικο Στόικοφ.

Ο καθηγητής Στόικοφ τονίζει ότι αυτή η τελευταία «ιστορική» συνεργασία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας είναι μόνο ένα μέρος του πλαισίου της αμοιβαίας πολιτικής υποστήριξης μεταξύ των δύο χωρών στις ενέργειές τους κατά της «Μακεδονίας» στο Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν σε όλους τους διεθνείς θεσμούς.

«Αυτή η συνεργασία για την ανταλλαγή αντικειμένων μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας συμφωνήθηκε όταν η Βουλγαρία εντάχθηκε στην ΕΕ, κάποια στιγμή το 2007/2008. Η Ελλάδα απαιτεί εδώ και καιρό την επιστροφή αντικειμένων από το έδαφός της, που είναι διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο, και αυτή η συμφωνία με τη Βουλγαρία εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Και η Βουλγαρία έχει ήδη λεηλατήσει πολλά αντικείμενα από τη «Μακεδονία», κατά τη διάρκεια των κατοχών που πραγματοποίησε σε «μακεδονικό» έδαφος. Ίσως οι πολιορκίες δεν ήταν μεγάλες, αλλά αρκετά μεγάλες για να λεηλατήσουν αντικείμενα, με το πρόσχημα ότι ήταν «βουλγαρικά». Η «Μακεδονία», ως κράτος, θα πρέπει να απαιτήσει αυτά τα αντικείμενα που κλάπηκαν από το έδαφός της », πιστεύει ο καθηγητής Στόικοφ.Γεωγραφική αναφορά

Επιπρόσθετα, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σε αντάλλαγμα για τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ, η Βουλγαρία θα επιστρέψει στην Ελλάδα ορθόδοξα πολιτιστικά και ιστορικά αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί από δύο μοναστήρια στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή της Δράμας, κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής της Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καταλήγει το νοτιοσλαβικό δημοσίευμα.

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