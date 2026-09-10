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Συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση οι γιατροί... Ανατροπή για τον θάνατό του Μαζωνάκη. Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή! Προσήχθησαν ξανά

Σεπτεμβρίου 10, 2026

Συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση οι γιατροί αφού πριν λίγο είχαν προσαχθεί εκ νέου μετά τα καινούργια στοιχεία που προέκυψαν... Νέα στοι...


Συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση οι γιατροί αφού πριν λίγο είχαν προσαχθεί εκ νέου μετά τα καινούργια στοιχεία που προέκυψαν...

Νέα στοιχεία αλλάζουν τα δεδομένα στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Από το υλικό των καμερών ασφαλείας διαπιστώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στην ώρα που δήλωσαν οι γιατροί ότι πήγε ο τραγουδιστής στο ιατρείο και σε αυτήν που φτάνει στο Κολωνάκι.

Από το οπτικό υλικό φαίνεται να μπαίνει στον χώρο ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο μετά τη μία και όχι στις τέσσερις, όπως είχαν καταθέσει οι γιατροί.

Το βίντεο που ανατρέπει την κατάθεση των γιατρών βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελικού λειτουργού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το εύρημα ότι έχουν προκύψει ενδείξεις ότι το μηχάνημα που χρησιμοποιείται για πλασμαφαίρεση είχε τεθεί σε λειτουργία.

Το συγκεκριμένο εύρημα εξετάζεται σε συνδυασμό με όσα είχε αναφέρει η γιατρός στην κατάθεσή της. Κατά τη δική της εκδοχή, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε προλάβει να αρχίσει και η κατάσταση του τραγουδιστή επιδεινώθηκε κατά την τοποθέτηση των φλεβοκαθετήρων.

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