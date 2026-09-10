Βοιωτία: «Έκαναν φτερά» 400.000 ευρώ και τιμαλφή από ηλικιωμένη – Ταυτοποιήθηκε ο «εισπράκτορας»

Yπόθεση απάτης, με λεία πάνω από 400.000 ευρώ, η οποία διαπράχθηκε μεσημβρινές ώρες της 8ης Αυγούστου, σε περιοχή της Βοιωτίας εξιχνιάστηκε...

Yπόθεση απάτης, με λεία πάνω από 400.000 ευρώ, η οποία διαπράχθηκε μεσημβρινές ώρες της 8ης Αυγούστου, σε περιοχή της Βοιωτίας εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς.Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, άγνωστη δράστιδα τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη, προσποιούμενη ότι είναι δήθεν «λογίστρια», προφασιζόμενη ψευδώς ότι είναι σε εξέλιξη καταγραφή των περιουσιακών της στοιχείων για φορολογικούς λόγους.Μάλιστα, για να πεισθεί η παθούσα να συγκεντρώσει σε σακούλα το χρηματικό ποσό των -400.000- ευρώ, καθώς και κοσμήματα – τιμαλφή απροσδιόριστης αξίας και να την εναποθέσει σε σημείο έξωθεν της οικίας της, άλλος άγνωστος δράστης συνομίλησε μαζί της, προσποιούμενος τον αρμόδιο δήθεν «εφοριακό υπάλληλο».Από την ενδελεχή έρευνα, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση ενός ημεδαπού – μέλους εγκληματικής ομάδας, ο οποίος διακριβώθηκε ότι είχε τουλάχιστον τον ρόλο του «εισπράκτορα» στη διάπραξη της εν λόγω απάτης, ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας του, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, για την μετάβασή τους στο σημείο εναπόθεσης της σακούλας με τα χρήματα και τα κοσμήματα – τιμαλφή, την απόσπασή της και την διαφυγή τους.Γίνεται μνεία ότι, ο ανωτέρω έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διωκτικές Αρχές, για ληστεία, κλοπή, απάτη, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και άλλα αδικήματα.Την προανάκριση ενήργησε με μεθοδικότητα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία.