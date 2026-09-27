Η άνανδρη δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, που «πάγωσε» το έθνος - Η εκδίκηση του οργισμένου όχλου

Το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου 1831 ο κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας ξύπνησε νωρίς για να παραστεί στην κυριακάτικη θεία λειτου...









Το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου 1831 ο κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας ξύπνησε νωρίς για να παραστεί στην κυριακάτικη θεία λειτουργία της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα. Ήταν περίπου 5:30 το πρωί, όταν ξεκίνησε από του σπίτι του μαζί με τους σωματοφύλακές του, τον μονόχειρα Γιώργο Κοζώνη, και τον στρατιώτη Δημήτριο Λεωνίδα, από την Τρίπολη.Καθώς ανέβαινε τα σκαλιά της εκκλησίας συναντήθηκε με τον αδερφό του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Κωνσταντίνο, τον γιο του Γεώργιο Μαυρομιχάλη και τους πολιτοφύλακες Ανδρέα Γεωργίου και Γιάννη Καραγιάννη. Ο Καποδίστριας τους χαιρέτησε και τότε οι Μαυρομιχαλαίοι του επιτέθηκαν. Ο Κωσταντίνος τον πυροβόλησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και ο Γεώργιος τον μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα. Ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας έπεσε νεκρός. Όπως είχε αναφέρει ο Ελβετός φιλέλληνας Ι.Γ. Εϋνάρδος: «Όστις δολοφόνησε τον Καποδίστρια, δολοφόνησε την πατρίδα του. Ο θάνατός του είναι συμφορά για την Ελλάδα και δυστύχημα ευρωπαϊκόν». Το έθνος θρήνησε τον θάνατο του πρώτου κυβερνήτη της χώρας και οι αγωνιστές του '21 έβαψαν μαύρα τα φέσια τους. Η σορός του ταριχεύτηκε και εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα επί σαράντα ημέρες. Ετάφη στον οικογενειακό τάφο στο Μοναστήρι της Παναγίας.