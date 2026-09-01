Παροιμίες και ρητά για τον Σεπτέμβριο

Η τελευταία μέρα του Αυγούστου πήρε μαζί της και το καλοκαίρι. Ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου ήρθε και έχουν γραφτεί γι’ αυτόν πολλές παρο...





Αν ίσως βρέξει ο Τρυγητής, χαρά στον τυροκόμο.

Τον Τρυγητή τ’ αμπελουργού, πάνε χαλάλι οι κόποι.

Τον Τρυγητή τ’ αμπελουργού πάνε χαλάλι οι κόποι.

Βοηθάει ο Άη- Γιάννης και ο Σταυρός, γιομίζει το αμπάρι κι ο ληνός.

Μάρτη και Σεπτέμβρη ίσια τα μεσάνυχτα. [:ισημερία]

Στον Τρυγητή σιτάρι σπείρε και στο πανηγύρι σύρε.

Τον Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια.

Του Σεπτέμβρη οι βροχές, πολλά καλά μας φέρνουν.

Του Σταυρού αρμένιζε και του Σταυρού δένε.

Του Σταυρού κοίτα και τ’ Άη Γιωργιού ξεκίνα.

Του Σταυρού σταύρωνε και δένε.

Του Σταυρού σταύρωνε και σπέρνε.

Η τελευταία μέρα του Αυγούστου πήρε μαζί της και το καλοκαίρι. Ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου ήρθε και έχουν γραφτεί γι’ αυτόν πολλές παροιμίες και ρητά…