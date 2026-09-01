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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Παροιμίες και ρητά για τον Σεπτέμβριο

Σεπτεμβρίου 01, 2026

  Η τελευταία μέρα του Αυγούστου πήρε μαζί της και το καλοκαίρι. Ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου ήρθε και έχουν γραφτεί γι’ αυτόν πολλές παρο...

 



Η τελευταία μέρα του Αυγούστου πήρε μαζί της και το καλοκαίρι. Ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου ήρθε και έχουν γραφτεί γι’ αυτόν πολλές παροιμίες και ρητά…

  • Αν ίσως βρέξει ο Τρυγητής, χαρά στον τυροκόμο.
  • Τον Τρυγητή τ’ αμπελουργού, πάνε χαλάλι οι κόποι.
  • Τον Τρυγητή τ’ αμπελουργού πάνε χαλάλι οι κόποι.
  • Βοηθάει ο Άη- Γιάννης και ο Σταυρός, γιομίζει το αμπάρι κι ο ληνός.
  • Μάρτη και Σεπτέμβρη ίσια τα μεσάνυχτα. [:ισημερία]
  • Στον Τρυγητή σιτάρι σπείρε και στο πανηγύρι σύρε.
  • Τον Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια.
  • Του Σεπτέμβρη οι βροχές, πολλά καλά μας φέρνουν.
  • Του Σταυρού αρμένιζε και του Σταυρού δένε.
  • Του Σταυρού κοίτα και τ’ Άη Γιωργιού ξεκίνα.
  • Του Σταυρού σταύρωνε και δένε.
  • Του Σταυρού σταύρωνε και σπέρνε.

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