Παροιμίες και ρητά για τον Σεπτέμβριο

Η τελευταία μέρα του Αυγούστου πήρε μαζί της και το καλοκαίρι. Ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου ήρθε και έχουν γραφτεί γι’ αυτόν πολλές παρο...
Η τελευταία μέρα του Αυγούστου πήρε μαζί της και το καλοκαίρι. Ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου ήρθε και έχουν γραφτεί γι’ αυτόν πολλές παροιμίες και ρητά…
- Αν ίσως βρέξει ο Τρυγητής, χαρά στον τυροκόμο.
- Τον Τρυγητή τ’ αμπελουργού, πάνε χαλάλι οι κόποι.
- Τον Τρυγητή τ’ αμπελουργού πάνε χαλάλι οι κόποι.
- Βοηθάει ο Άη- Γιάννης και ο Σταυρός, γιομίζει το αμπάρι κι ο ληνός.
- Μάρτη και Σεπτέμβρη ίσια τα μεσάνυχτα. [:ισημερία]
- Στον Τρυγητή σιτάρι σπείρε και στο πανηγύρι σύρε.
- Τον Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια.
- Του Σεπτέμβρη οι βροχές, πολλά καλά μας φέρνουν.
- Του Σταυρού αρμένιζε και του Σταυρού δένε.
- Του Σταυρού κοίτα και τ’ Άη Γιωργιού ξεκίνα.
- Του Σταυρού σταύρωνε και δένε.
- Του Σταυρού σταύρωνε και σπέρνε.
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