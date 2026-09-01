Μεσσηνία: 60χρονος συνελήφθη για δύο εμπρησμούς, αφέθηκε ελεύθερος και έβαλε ξανά φωτιές!

Ο εν λόγω άνδρας είχε συλληφθεί στις 27 Αυγούστου για δύο εμπρησμούς, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, χθες Κυριακ...

Ο εν λόγω άνδρας είχε συλληφθεί στις 27 Αυγούστου για δύο εμπρησμούς, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, χθες Κυριακή 30 Αυγούστου φέρεται να προκάλεσε δύο νέες πυρκαγιές, με αποτέλεσμα να συλληφθεί εκ νέου.Η ανακοίνωση:60χρονος συνελήφθη για δύο νέους εμπρησμούς στη Μεσσηνία –(Ο συγκεκριμένος, είχε συλληφθεί για σκόμη δύο, άλλους εμπρησμούς).Τέσσερις (4) πυρκαγιές μέσα σε πέντε (5) ημέρες.Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Μεσσηνίας, της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία οδήγησε στην εκ νέου σύλληψη 60χρονου ημεδαπού για εμπρησμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, στη Μεσσήνη.Ο 60χρονος ημεδαπός, παρότι είχε συλληφθεί στις 27 Αυγούστου 2026 για δύο εμπρησμούς από πρόθεση και, μετά την απολογία του, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, φέρεται να προκάλεσε δύο νέες πυρκαγιές μόλις δύο ημέρες αργότερα.Ειδικότερα, χθες Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, με τη χρήση γυμνής φλόγας, φέρεται να προκάλεσε δύο εστίες σε ξηρά χόρτα στις 16:00 και στις 17:40, δεύτερη πυρκαγιά σε περιοχές της Μεσσήνης.Ύστερα από άμεσες και συντονισμένες ανακριτικές ενέργειες, ο 60χρονος ταυτοποιήθηκε ως ο φερόμενος υπαίτιος και συνελήφθη εκ νέου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Μεσσηνίας.Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος είχε συλληφθεί στις 27 Αυγούστου 2026 για δύο ακόμη πυρκαγιές, τις οποίες φέρεται να προκάλεσε από πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας, στις 26 και 27 Αυγούστου.Μετά την πρώτη σύλληψή του είχε οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, μέσα σε δύο ημέρες, συνελήφθη εκ νέου για δύο νέους εμπρησμούς, με αποτέλεσμα να του αποδίδεται συνολικά η πρόκληση τεσσάρων πυρκαγιών μέσα σε πέντε ημέρες.Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2026, ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας.Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση.