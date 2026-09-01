





Η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει δηλητηριαστεί περισσότερο από το Ισραήλ. Η αθηναϊκή κυβέρνηση, η οποία αποδεικνύει ανοιχτά ότι αυτό είναι εναντίον της Τουρκίας ανοίγοντας τη γη, τη θάλασσα και τα νησιά της σε Ισραηλινούς στρατιώτες, και η οποία αποθηκεύει ισραηλινά όπλα και πυραύλους στα νησιά, είναι η χώρα που θα υποστεί τη μεγαλύτερη απώλεια σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης.



Το Ισραήλ έχει στήσει ένα παιχνίδι βασισμένο σε μετρήσιμες απώλειες για την Ελλάδα, και σε αυτό το παιχνίδι, η Ελλάδα είναι το «θύμα».



Η αλλαγή χεριών στα νησιά μέσα σε μια εβδομάδα δεν θα κόστιζε τίποτα στο Ισραήλ, αλλά θα έφερνε την Ελλάδα στο χείλος της κατάρρευσης.



Αυτή η σύγκρουση στο Αιγαίο Πέλαγος θα οδηγήσει σε μια απόλυτη νίκη για την Τουρκία, αποδεικνύοντας ότι το Ισραήλ δεν θα κάνει τίποτα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για την Αθήνα.



Επειδή το Ισραήλ αναπτύσσει χώρες στην πρώτη γραμμή μόνο για τα δικά του συμφέροντα ασφαλείας, αλλά ποτέ δεν αναλαμβάνει, και ποτέ δεν έχει αναλάβει, κανένα ρίσκο για οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχυρίζεται ο Τούρκος αρθρογράφος και συνεχίζει:



Η Τουρκία μπορεί να χτυπήσει Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα, τον Λίβανο, στην Κυπριακή Δημοκρατία και τα νησιά



Το Ισραήλ σχεδιάζει την αντιπαράθεσή του με την Τουρκία μέσω της Συρίας, της Κύπρου και της Ελλάδας.



Στοχοποιούνται τουρκικά στρατιωτικά στοιχεία στη Συρία και στην Κατεχόμενη Κύπρο. Θα σχεδιάσουν επίσης μια συνωμοσία για να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα στα νησιά. Αυτό συμβαίνει επειδή πιστεύουν ότι μια επίθεση σε αυτές τις περιοχές δεν θα εμπίπτει στο Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ! Αυτό υποδηλώνουν οι ενδείξεις.



Σε εκείνο το σημείο, τα ισραηλινά στρατιωτικά στοιχεία στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία, τα νησιά του Αιγαίου και την Κυπριακή Δημοκρατία θα γίνουν άμεσοι στόχοι για την Τουρκία. Επιπλέον, δεν θα υπάρχει ανάγκη για αξιολόγηση όπως το Άρθρο 5 για την Τουρκία.



Φανταστείτε τους μετασεισμούς μιας ισραηλινής επίθεσης στους Τούρκους στρατιώτες της Κατεχόμενης Κύπρου από την Κυπριακή Δημοκρατία… Φανταστείτε τους κραδασμούς που θα προκληθούν από μια ισραηλινή επίθεση σε τουρκικά στρατιωτικά στοιχεία από τα νησιά… Η Ελλάδα και η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πληρώσουν άμεσα το τίμημα για αυτούς.



Το Ισραήλ θα ‘διαλυθεί’ και ο ‘χάρτης’ θα ολοκληρωθεί



Η Τουρκία δεν ενεργεί σύμφωνα με τις προκλήσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας. Δεν υποκύπτει σε καμία έκτακτη περίσταση. Καταστρώνει τα σχέδια προτεραιότητάς της αποκλειστικά σύμφωνα με τον εαυτό της και τους μελλοντικούς υπολογισμούς της περιοχής μας. Αυτή είναι μια πορεία που χαράσσεται και ακολουθείται με υπομονή. Η Τουρκία είναι μία από τις λίγες χώρες στον κόσμο που αξιοποιεί καλύτερα αυτή τη σοφία.



Η προτεραιότητα της Τουρκίας όσον αφορά το Ισραήλ, το οποίο «οδεύει προς τον πόλεμο», δεν είναι οι τρομοκρατικές μέθοδοι του Νετανιάχου. Το τίμημα για τη γενοκτονία στη Γάζα σίγουρα θα απαιτηθεί. Αλλά η κρίση Τουρκίας-Ισραήλ έχει πολύ πιο θεμελιώδεις αιτίες.



Το μέλλον της Τουρκίας και της περιοχής εξαρτάται από την κατάργηση του ισραηλινού χάρτη. Διαφορετικά, δεν θα είναι δυνατή η οικοδόμηση μιας περιοχής χωρίς συγκρούσεις στον 21ο αιώνα.



Ειρήνη δεν πρόκειται να υπάρξει με το Ισραήλ!



Επομένως, η ύπαρξη του Ισραήλ αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την Τουρκία και τους εταίρους της στην περιοχή. Η άρση αυτού του εμποδίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του χάρτη. Από αυτή την οπτική γωνία, ακόμη και αν ο Νετανιάχου φύγει, η κρίση και η σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ θα συνεχιστούν.



Το ζήτημα για την Τουρκία είναι το εξής: να τερματιστεί η ιστορία των τεχνητών συνόρων που χαράχθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα και καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, να δημιουργηθεί ένας χάρτης γεωγραφικών συνεργασιών και να κλείσει η «Ισραηλινή Φρουρά» στον μεγάλο χάρτη.



Ό,τι και αν συζητάμε σχετικά με τις καθημερινές συγκρούσεις και κρίσεις, αυτό είναι το θεμελιώδες ζήτημα.



Επομένως, δεν θα υπάρξει ποτέ μια «κατάσταση ειρήνης», συμπεριλαμβανομένων περιόδων προσωρινής ηρεμίας, που θα παρατείνει την ύπαρξη του Ισραήλ. Αυτός είναι ο πρώτος και πιο θεμελιώδης στόχος για τη γεωγραφική ενοποίηση. Είναι το μόνο εμπόδιο, και αυτό το εμπόδιο θα αρθεί.



Η Αθήνα μπορεί να χάσει το Αιγαίο Πέλαγος



Σε αυτό το στάδιο, η ανάπτυξη της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων στην πρώτη γραμμή για το Ισραήλ θα αποτελούσε το πιο δραματικό ιστορικό παράδειγμα.



Ο ελληνικός λαός που προειδοποιεί και πιέζει την κυβέρνησή του θα τον σώσει από ένα σοβαρό λάθος. Η εμπλοκή του σε μια τέτοια σύγκρουση, για την οποία θα πληρώσει το τίμημα, λόγω των φόβων και της μυστικής συμπαιγνίας των ηγετών του, θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια του Αιγαίου Πελάγους.



Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι απλά μια λεπτομέρεια για την Τουρκία που ετοιμάζεται για κάτι πολύ μεγαλύτερο



Αν η Τουρκία πρόκειται να κάνει ένα περιφερειακό βήμα, θα εξετάσει προσεκτικά τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, τις σχέσεις και τα σχέδια συνεργασίας της με τον αραβικό κόσμο, καθώς και τις μετατοπίσεις και τις αλλαγές στην παγκόσμια αρένα δυνάμεων. Ενεργεί όταν η παγκόσμια συγκυρία ανοίγει μια ευκαιρία. Αυτή τη φορά ο σχεδιασμός γίνεται αποκλειστικά από την ίδια.



Οι προετοιμασίες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε όλη την περιοχή σχετίζονται με αυτό. Πρόκειται για την εναρμόνιση πολλαπλών παραγόντων… Κατά τα άλλα, το στάδιο του ορισμού του Ισραήλ ως απειλής έχει περάσει προ πολλού. Οι υπολογισμοί της Τουρκίας σχετικά με την «κοινή γεωγραφία» δεν συνδέονται με το Ισραήλ. Είναι πολύ μεγαλύτεροι. Το Ισραήλ είναι απλώς μια λεπτομέρεια εδώ. Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι επίσης λεπτομέρειες.



Η Τουρκία δεν έχει συμμετάσχει σε κανέναν περιφερειακό πόλεμο- Θα μπορούσε να ξεκινήσει ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος



Ας είμαστε σαφείς: ο εφιάλτης θα ξεκινήσει για το Ισραήλ τη στιγμή που η γεωπολιτική σοφία της Τουρκίας αποφασίσει ότι οι συνθήκες είναι ώριμες. Και αν άλλες χώρες εισέλθουν σε αυτόν τον



Η Τουρκία δεν συμμετείχε σε κανέναν από τους πολέμους στη Μέση Ανατολή καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Αντίθετα, οι συγκρούσεις ήταν κυρίως αραβοϊσραηλινοί πόλεμοι, αραβοπερσικοί πόλεμοι και ο αγώνας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης για τον έλεγχο του αραβικού κόσμου μέσω του Ισραήλ.



Επομένως, καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει καμία εμπειρία για το τι πραγματικά είναι ο «Πόλεμος της Τουρκίας».



Αν μετρήσουν αυτήν την εμπειρία αποκλειστικά με βάση τις ισραηλινές αυταπάτες, θα ενεργούν με «οργανωτική νοοτροπία» και κανένας από τους υπολογισμούς τους δεν θα είναι σωστός.



Δεν έχει απομείνει μυαλό στην Αθήνα;



Πρόσφατα έγραψα για τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις μου σχετικά με τις πιθανές συνέπειες μιας ισραηλινής επίθεσης στην Τουρκία. Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης το δημοσίευσαν αυτό ακριβώς. Δεν θέλουμε πόλεμο, ειδικά όχι στο Αιγαίο Πέλαγος.



Αλλά δεν θα δεχτούμε ποτέ να απειλούμαστε από ισραηλινά όπλα στην άκρη των θαλασσών μας. Επομένως, η επίτευξη δικαιοσύνης στον χάρτη του Αιγαίου είναι επείγουσα ανάγκη. Επίσης, δεν θέλουμε η Ελλάδα να ρίξει τον εαυτό της στη φωτιά για τον πόλεμο του Ισραήλ. Αλλά η κυβέρνηση της Αθήνας έχει κάνει ανοιχτά κάθε βήμα που απαιτεί κατάσταση πολέμου με την Τουρκία.



Δεν υπάρχει κανείς αρκετά έξυπνος στην Ελλάδα για να προβλέψει τη ζημιά που θα προκαλέσει στον ελληνικό λαό το επόμενο βήμα των Ισραηλινών, οι οποίοι όχι μόνο έχουν εγκατασταθεί στο ελληνοκυπριακό τμήμα της Κύπρου αλλά έχουν αγοράσει επίσης εκατοντάδες παλιά σπίτια, ακόμη και ολόκληρες γειτονιές στις παλιές συνοικίες της Αθήνας;



Δεν έχει απομείνει κανείς που να καταλαβαίνει ότι το Ισραήλ, το οποίο εδώ και χρόνια λειτουργεί προωθώντας τον φόβο του Ιράν στους Άραβες, μπορεί τώρα να ελέγχει και τους Έλληνες και τους Κύπριους προωθώντας τον φόβο της Τουρκίας σε αυτούς;



Τι θα αλλάξουν σε περίπτωση πολέμου. Το τουρκικό σενάριο



Τα στοιχεία που εντόπισα ήταν τα εξής:



1- Ισραήλ: Νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος αλλάζουν χέρια μέσα σε μια εβδομάδα. Ο θαλάσσιος χάρτης του Αιγαίου αλλάζει πολύ γρήγορα. Εμφανίζεται ένας «χάρτης» της Δυτικής Θράκης.

Israel travel guide



2- Η Ελλάδα θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα για το ότι είναι ισραηλινός μπράβος, συρρικνώνοντας το κύρος της. Ενώ συμβαίνει αυτό, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα κάνουν οι Σκοπιανοί και οι Αλβανοί.



3- Ξεκινά μια νέα στρατιωτική επέμβαση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή που έμεινε ημιτελής το 1974 ολοκληρώνεται.



Ισραηλινά στοιχεία στην ελληνοκυπριακή πλευρά γίνονται ανοιχτοί στόχοι και δέχονται άμεση επίθεση. Εάν η επίθεση προέρχεται από την ελληνοκυπριακή πλευρά, μια «επέμβαση» καθίσταται αναπόφευκτη.



4- Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, γίνεται σαφές ότι το Ισραήλ δεν θα κάνει τίποτα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να υπερασπιστεί τους Ελληνοκύπριους και την Ελλάδα. Οι Έλληνες και οι Κύπριοι βιώνουν ένα πολύ βαρύ σοκ.



5- Το Ισραήλ δέχεται επίθεση στα Υψίπεδα του Γκολάν, στον Νότιο Λίβανο και στη Γάζα. Αυτές οι περιοχές δεν αποτελούν ισραηλινό έδαφος και τα αντίποινα θα ήταν δικαιολογημένα. Η Τουρκία θα δικαιολογούνταν τότε να χτυπήσει ισραηλινά στοιχεία σε αυτές τις τρεις περιοχές. Το ισραηλινό ναυτικό στη Μεσόγειο θα καθίστατο ημιθανές, ανίκανο να κινηθεί και θα καθηλωνόταν στα ανοικτά των ακτών.



6- Δεκάδες χιλιάδες, ίσως εκατοντάδες χιλιάδες, εθελοντές και οι στρατιωτικές δυνάμεις που θα τους καθοδηγήσουν θα κατακλύσουν τη Γάζα και τα ισραηλινά σύνορα. Κανένα σύνορο δεν μπορεί πλέον να τους σταματήσει. Εν τω μεταξύ, το Τελ Αβίβ θα καεί και οι στρατιωτικές βάσεις θα δεχθούν επίθεση.



7. Όλα τα άτομα στην Τουρκία με διπλή υπηκοότητα που υπηρετούν το Ισραήλ χαρακτηρίζονται ως προδότες. Θα συλλαμβάνονται ή θα απελαύνονται.



8- Οι συνέπειες όχι μόνο των όπλων, αλλά και της αρχής ότι «Η Γεωγραφία είναι Όπλο» γίνονται σαφείς και προφανείς. Σε αυτό το στάδιο, η γεωγραφία τελειώνει για το Ισραήλ που ασφυκτιά. Απομένει μόνο η Ανατολική Μεσόγειος. Και εκεί, είναι σαφές ποιος θα κυνηγήσει ποιον.



9- Ακόμα κι αν δεν ήταν στρατιώτες, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες εθελοντές που θα κατέκλυζαν τα ισραηλινά σύνορα, θα ήταν αρκετό για να σβήσει ο χάρτης του Ισραήλ. Ξέρουμε ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι πιθανό. Όλοι το γνωρίζουν.

Ιστορία



10- Ήρθε η ώρα να «πνίξουμε το Ισραήλ και τις απειλές που θέτει με έναν χάρτη»! Ήρθε η ώρα να οικοδομήσουμε «μια γεωγραφία χωρίς Ισραήλ και χωρίς πόλεμο». Η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει δηλητηριαστεί περισσότερο από το Ισραήλ. Η αθηναϊκή κυβέρνηση, η οποία αποδεικνύει ανοιχτά ότι αυτό είναι εναντίον της Τουρκίας ανοίγοντας τη γη, τη θάλασσα και τα νησιά της σε Ισραηλινούς στρατιώτες, και η οποία αποθηκεύει ισραηλινά όπλα και πυραύλους στα νησιά, είναι η χώρα που θα υποστεί τη μεγαλύτερη απώλεια σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης.Το Ισραήλ έχει στήσει ένα παιχνίδι βασισμένο σε μετρήσιμες απώλειες για την Ελλάδα, και σε αυτό το παιχνίδι, η Ελλάδα είναι το «θύμα».Η αλλαγή χεριών στα νησιά μέσα σε μια εβδομάδα δεν θα κόστιζε τίποτα στο Ισραήλ, αλλά θα έφερνε την Ελλάδα στο χείλος της κατάρρευσης.Αυτή η σύγκρουση στο Αιγαίο Πέλαγος θα οδηγήσει σε μια απόλυτη νίκη για την Τουρκία, αποδεικνύοντας ότι το Ισραήλ δεν θα κάνει τίποτα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για την Αθήνα.Επειδή το Ισραήλ αναπτύσσει χώρες στην πρώτη γραμμή μόνο για τα δικά του συμφέροντα ασφαλείας, αλλά ποτέ δεν αναλαμβάνει, και ποτέ δεν έχει αναλάβει, κανένα ρίσκο για οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχυρίζεται ο Τούρκος αρθρογράφος και συνεχίζει:Η Τουρκία μπορεί να χτυπήσει Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα, τον Λίβανο, στην Κυπριακή Δημοκρατία και τα νησιάΤο Ισραήλ σχεδιάζει την αντιπαράθεσή του με την Τουρκία μέσω της Συρίας, της Κύπρου και της Ελλάδας.Στοχοποιούνται τουρκικά στρατιωτικά στοιχεία στη Συρία και στην Κατεχόμενη Κύπρο. Θα σχεδιάσουν επίσης μια συνωμοσία για να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα στα νησιά. Αυτό συμβαίνει επειδή πιστεύουν ότι μια επίθεση σε αυτές τις περιοχές δεν θα εμπίπτει στο Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ! Αυτό υποδηλώνουν οι ενδείξεις.Σε εκείνο το σημείο, τα ισραηλινά στρατιωτικά στοιχεία στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία, τα νησιά του Αιγαίου και την Κυπριακή Δημοκρατία θα γίνουν άμεσοι στόχοι για την Τουρκία. Επιπλέον, δεν θα υπάρχει ανάγκη για αξιολόγηση όπως το Άρθρο 5 για την Τουρκία.Φανταστείτε τους μετασεισμούς μιας ισραηλινής επίθεσης στους Τούρκους στρατιώτες της Κατεχόμενης Κύπρου από την Κυπριακή Δημοκρατία… Φανταστείτε τους κραδασμούς που θα προκληθούν από μια ισραηλινή επίθεση σε τουρκικά στρατιωτικά στοιχεία από τα νησιά… Η Ελλάδα και η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πληρώσουν άμεσα το τίμημα για αυτούς.Η Τουρκία δεν ενεργεί σύμφωνα με τις προκλήσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας. Δεν υποκύπτει σε καμία έκτακτη περίσταση. Καταστρώνει τα σχέδια προτεραιότητάς της αποκλειστικά σύμφωνα με τον εαυτό της και τους μελλοντικούς υπολογισμούς της περιοχής μας. Αυτή είναι μια πορεία που χαράσσεται και ακολουθείται με υπομονή. Η Τουρκία είναι μία από τις λίγες χώρες στον κόσμο που αξιοποιεί καλύτερα αυτή τη σοφία.Η προτεραιότητα της Τουρκίας όσον αφορά το Ισραήλ, το οποίο «οδεύει προς τον πόλεμο», δεν είναι οι τρομοκρατικές μέθοδοι του Νετανιάχου. Το τίμημα για τη γενοκτονία στη Γάζα σίγουρα θα απαιτηθεί. Αλλά η κρίση Τουρκίας-Ισραήλ έχει πολύ πιο θεμελιώδεις αιτίες.Το μέλλον της Τουρκίας και της περιοχής εξαρτάται από την κατάργηση του ισραηλινού χάρτη. Διαφορετικά, δεν θα είναι δυνατή η οικοδόμηση μιας περιοχής χωρίς συγκρούσεις στον 21ο αιώνα.Ειρήνη δεν πρόκειται να υπάρξει με το Ισραήλ!Επομένως, η ύπαρξη του Ισραήλ αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την Τουρκία και τους εταίρους της στην περιοχή. Η άρση αυτού του εμποδίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του χάρτη. Από αυτή την οπτική γωνία, ακόμη και αν ο Νετανιάχου φύγει, η κρίση και η σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ θα συνεχιστούν.Το ζήτημα για την Τουρκία είναι το εξής: να τερματιστεί η ιστορία των τεχνητών συνόρων που χαράχθηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα και καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, να δημιουργηθεί ένας χάρτης γεωγραφικών συνεργασιών και να κλείσει η «Ισραηλινή Φρουρά» στον μεγάλο χάρτη.Ό,τι και αν συζητάμε σχετικά με τις καθημερινές συγκρούσεις και κρίσεις, αυτό είναι το θεμελιώδες ζήτημα.Επομένως, δεν θα υπάρξει ποτέ μια «κατάσταση ειρήνης», συμπεριλαμβανομένων περιόδων προσωρινής ηρεμίας, που θα παρατείνει την ύπαρξη του Ισραήλ. Αυτός είναι ο πρώτος και πιο θεμελιώδης στόχος για τη γεωγραφική ενοποίηση. Είναι το μόνο εμπόδιο, και αυτό το εμπόδιο θα αρθεί.Σε αυτό το στάδιο, η ανάπτυξη της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων στην πρώτη γραμμή για το Ισραήλ θα αποτελούσε το πιο δραματικό ιστορικό παράδειγμα.Ο ελληνικός λαός που προειδοποιεί και πιέζει την κυβέρνησή του θα τον σώσει από ένα σοβαρό λάθος. Η εμπλοκή του σε μια τέτοια σύγκρουση, για την οποία θα πληρώσει το τίμημα, λόγω των φόβων και της μυστικής συμπαιγνίας των ηγετών του, θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια του Αιγαίου Πελάγους.Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι απλά μια λεπτομέρεια για την Τουρκία που ετοιμάζεται για κάτι πολύ μεγαλύτεροΑν η Τουρκία πρόκειται να κάνει ένα περιφερειακό βήμα, θα εξετάσει προσεκτικά τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, τις σχέσεις και τα σχέδια συνεργασίας της με τον αραβικό κόσμο, καθώς και τις μετατοπίσεις και τις αλλαγές στην παγκόσμια αρένα δυνάμεων. Ενεργεί όταν η παγκόσμια συγκυρία ανοίγει μια ευκαιρία. Αυτή τη φορά ο σχεδιασμός γίνεται αποκλειστικά από την ίδια.Οι προετοιμασίες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε όλη την περιοχή σχετίζονται με αυτό. Πρόκειται για την εναρμόνιση πολλαπλών παραγόντων… Κατά τα άλλα, το στάδιο του ορισμού του Ισραήλ ως απειλής έχει περάσει προ πολλού. Οι υπολογισμοί της Τουρκίας σχετικά με την «κοινή γεωγραφία» δεν συνδέονται με το Ισραήλ. Είναι πολύ μεγαλύτεροι. Το Ισραήλ είναι απλώς μια λεπτομέρεια εδώ. Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι επίσης λεπτομέρειες.Η Τουρκία δεν έχει συμμετάσχει σε κανέναν περιφερειακό πόλεμο- Θα μπορούσε να ξεκινήσει ο Γ’ Παγκόσμιος ΠόλεμοςΑς είμαστε σαφείς: ο εφιάλτης θα ξεκινήσει για το Ισραήλ τη στιγμή που η γεωπολιτική σοφία της Τουρκίας αποφασίσει ότι οι συνθήκες είναι ώριμες. Και αν άλλες χώρες εισέλθουν σε αυτόν τον πόλεμο , επιχειρώντας να ανοίξουν μέτωπα για λογαριασμό του Ισραήλ, τότε αυτό θα σημάνει την έναρξη του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου.Η Τουρκία δεν συμμετείχε σε κανέναν από τους πολέμους στη Μέση Ανατολή καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Αντίθετα, οι συγκρούσεις ήταν κυρίως αραβοϊσραηλινοί πόλεμοι, αραβοπερσικοί πόλεμοι και ο αγώνας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης για τον έλεγχο του αραβικού κόσμου μέσω του Ισραήλ.Επομένως, καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει καμία εμπειρία για το τι πραγματικά είναι ο «Πόλεμος της Τουρκίας».Αν μετρήσουν αυτήν την εμπειρία αποκλειστικά με βάση τις ισραηλινές αυταπάτες, θα ενεργούν με «οργανωτική νοοτροπία» και κανένας από τους υπολογισμούς τους δεν θα είναι σωστός.Δεν έχει απομείνει μυαλό στην Αθήνα;Πρόσφατα έγραψα για τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις μου σχετικά με τις πιθανές συνέπειες μιας ισραηλινής επίθεσης στην Τουρκία. Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης το δημοσίευσαν αυτό ακριβώς. Δεν θέλουμε πόλεμο, ειδικά όχι στο Αιγαίο Πέλαγος.Αλλά δεν θα δεχτούμε ποτέ να απειλούμαστε από ισραηλινά όπλα στην άκρη των θαλασσών μας. Επομένως, η επίτευξη δικαιοσύνης στον χάρτη του Αιγαίου είναι επείγουσα ανάγκη. Επίσης, δεν θέλουμε η Ελλάδα να ρίξει τον εαυτό της στη φωτιά για τον πόλεμο του Ισραήλ. Αλλά η κυβέρνηση της Αθήνας έχει κάνει ανοιχτά κάθε βήμα που απαιτεί κατάσταση πολέμου με την Τουρκία.Δεν υπάρχει κανείς αρκετά έξυπνος στην Ελλάδα για να προβλέψει τη ζημιά που θα προκαλέσει στον ελληνικό λαό το επόμενο βήμα των Ισραηλινών, οι οποίοι όχι μόνο έχουν εγκατασταθεί στο ελληνοκυπριακό τμήμα της Κύπρου αλλά έχουν αγοράσει επίσης εκατοντάδες παλιά σπίτια, ακόμη και ολόκληρες γειτονιές στις παλιές συνοικίες της Αθήνας;Δεν έχει απομείνει κανείς που να καταλαβαίνει ότι το Ισραήλ, το οποίο εδώ και χρόνια λειτουργεί προωθώντας τον φόβο του Ιράν στους Άραβες, μπορεί τώρα να ελέγχει και τους Έλληνες και τους Κύπριους προωθώντας τον φόβο της Τουρκίας σε αυτούς;Τι θα αλλάξουν σε περίπτωση πολέμου. Το τουρκικό σενάριοΤα στοιχεία που εντόπισα ήταν τα εξής:1- Ισραήλ: Νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος αλλάζουν χέρια μέσα σε μια εβδομάδα. Ο θαλάσσιος χάρτης του Αιγαίου αλλάζει πολύ γρήγορα. Εμφανίζεται ένας «χάρτης» της Δυτικής Θράκης.Israel travel guide2- Η Ελλάδα θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα για το ότι είναι ισραηλινός μπράβος, συρρικνώνοντας το κύρος της. Ενώ συμβαίνει αυτό, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα κάνουν οι Σκοπιανοί και οι Αλβανοί.3- Ξεκινά μια νέα στρατιωτική επέμβαση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή που έμεινε ημιτελής το 1974 ολοκληρώνεται.Ισραηλινά στοιχεία στην ελληνοκυπριακή πλευρά γίνονται ανοιχτοί στόχοι και δέχονται άμεση επίθεση. Εάν η επίθεση προέρχεται από την ελληνοκυπριακή πλευρά, μια «επέμβαση» καθίσταται αναπόφευκτη.4- Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, γίνεται σαφές ότι το Ισραήλ δεν θα κάνει τίποτα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να υπερασπιστεί τους Ελληνοκύπριους και την Ελλάδα. Οι Έλληνες και οι Κύπριοι βιώνουν ένα πολύ βαρύ σοκ.5- Το Ισραήλ δέχεται επίθεση στα Υψίπεδα του Γκολάν, στον Νότιο Λίβανο και στη Γάζα. Αυτές οι περιοχές δεν αποτελούν ισραηλινό έδαφος και τα αντίποινα θα ήταν δικαιολογημένα. Η Τουρκία θα δικαιολογούνταν τότε να χτυπήσει ισραηλινά στοιχεία σε αυτές τις τρεις περιοχές. Το ισραηλινό ναυτικό στη Μεσόγειο θα καθίστατο ημιθανές, ανίκανο να κινηθεί και θα καθηλωνόταν στα ανοικτά των ακτών.6- Δεκάδες χιλιάδες, ίσως εκατοντάδες χιλιάδες, εθελοντές και οι στρατιωτικές δυνάμεις που θα τους καθοδηγήσουν θα κατακλύσουν τη Γάζα και τα ισραηλινά σύνορα. Κανένα σύνορο δεν μπορεί πλέον να τους σταματήσει. Εν τω μεταξύ, το Τελ Αβίβ θα καεί και οι στρατιωτικές βάσεις θα δεχθούν επίθεση.7. Όλα τα άτομα στην Τουρκία με διπλή υπηκοότητα που υπηρετούν το Ισραήλ χαρακτηρίζονται ως προδότες. Θα συλλαμβάνονται ή θα απελαύνονται.8- Οι συνέπειες όχι μόνο των όπλων, αλλά και της αρχής ότι «Η Γεωγραφία είναι Όπλο» γίνονται σαφείς και προφανείς. Σε αυτό το στάδιο, η γεωγραφία τελειώνει για το Ισραήλ που ασφυκτιά. Απομένει μόνο η Ανατολική Μεσόγειος. Και εκεί, είναι σαφές ποιος θα κυνηγήσει ποιον.9- Ακόμα κι αν δεν ήταν στρατιώτες, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες εθελοντές που θα κατέκλυζαν τα ισραηλινά σύνορα, θα ήταν αρκετό για να σβήσει ο χάρτης του Ισραήλ. Ξέρουμε ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι πιθανό. Όλοι το γνωρίζουν.Ιστορία10- Ήρθε η ώρα να «πνίξουμε το Ισραήλ και τις απειλές που θέτει με έναν χάρτη»! Ήρθε η ώρα να οικοδομήσουμε «μια γεωγραφία χωρίς Ισραήλ και χωρίς πόλεμο».





Άρθρο, του εκφραστή του Τούρκου προέδρου, Ιμπραήμ Καραγκούλ στην εφημερίδα Yeni Şafak βλέπει ‘μαύρα σενάρια’ για την Ελλάδα την Κύπρο και το Ισραήλ και όπως λέει σε περίπτωση πολέμου, «ο θαλάσσιος χάρτης του Αιγαίου θα άλλαζε. Θα χαρασσόταν ένας «χάρτης της Δυτικής Θράκης». Η Ελλάδα θα «κατέρρεε». Η Τουρκία θα έμπαινε σε έναν περιφερειακό πόλεμο για πρώτη φορά. Αυτό θα πυροδοτούσε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Τουρκία προετοιμάζεται για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος, είναι απλώς μια λεπτομέρεια».Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ δεν μπορεί να παρασύρει μια τεράστια χώρα όπως η Τουρκία στα παιχνίδια του με τακτικές επιθέσεις στη Συρία. Δεν μπορεί να εκτρέψει την ιστορική πορεία και τους γεωγραφικά σημαντικούς υπολογισμούς της Τουρκίας ή να την αναγκάσει σε μια «πρόωρη κίνηση», χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους και προσεγγίσεις που εφάρμοσε προηγουμένως εναντίον αραβικών κρατών και του Ιράν.Η Τουρκία γνωρίζει απέξω όλες τις τακτικές και τις μεθόδους του Ισραήλ. Γνωρίζει τι είδους βήματα θα κάνει το Ισραήλ, τι είδους προκλήσεις θα κάνει, ποιους στόχους θα προσπαθήσει να επιτύχει με κάθε βήμα και πόσο πολύ θα προσπαθήσει να πιέσει την Τουρκία.Το Ισραήλ αδυνατεί από μόνο του να πολεμήσει με την Τουρκία, θα πρέπει να στείλει κι άλλους στο πεδίοΤο Ισραήλ δεν έχει το θάρρος ή τη δύναμη να εμπλακεί σε άμεσο πόλεμο με την Τουρκία. Ως εκ τούτου, όπως σε όλους τους προηγούμενους πολέμους του, θα δοκιμάσει μεθόδους «προετοιμασίας του εδάφους και στη συνέχεια ανάπτυξης άλλων δυνάμεων».Στην Παλαιστίνη, τον Λίβανο και το Ιράν, έχουν χρησιμοποιηθεί οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις. Ακόμα και στη γενοκτονία που διέπραξε στη Γάζα, χρησιμοποίησε αυτές τις δυνάμεις. Πιο πρόσφατα, προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την αραβική δύναμη και τα κράτη εναντίον του Ιράν, αλλά αυτό το σχέδιο απέτυχε. Για να σύρει τις αραβικές χώρες σε πόλεμο με το Ιράν, πραγματοποίησε ακόμη και μυστικές επιθέσεις και ενεπλάκη σε άθλιες πράξεις εναντίον αυτών των χωρών, σημειώνει το Τούρκος συντάκτης.Παρά τις μυστικές επιθέσεις του Ισραήλ και τις απροκάλυπτες επιθέσεις του Ιράν, οι αραβικές χώρες δεν έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα. Αυτή ήταν ίσως η πιο σοφή πορεία δράσης για τις αραβικές χώρες από την ίδρυσή τους.Επέδειξαν απίστευτη υπομονή και αλληλεγγύη, αποτρέποντας έναν γεωγραφικό πόλεμο που είχε σχεδιαστεί να διεξαχθεί εναντίον του Ισραήλ. Αυτός ο πόλεμος είχε σχεδιαστεί ως πόλεμος Σουνιτών-Σιιτών και ως πόλεμος Αραβο-Περσών. Οι προετοιμασίες για αυτόν τον πόλεμο είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Αλλά αυτό το μεγαλεπήβολο σχέδιο έχει ματαιωθεί.Η Ελλάδα αναπτύσσει την Κυπριακή Δημοκρατία και τα ΗΑΕ στο πεδίοΤο Ισραήλ χρησιμοποιεί την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία και έμμεσα τα ΗΑΕ, ως συμμάχους εναντίον της Τουρκίας.Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία εμπλέκονται άμεσα, ενώ τα ΗΑΕ ενεργούν εκ μέρους του Ισραήλ σε περιφερειακές συγκρούσεις όπως αυτές στη Λιβύη, τον Λίβανο και τη Σομαλία.Η ανάπτυξη στρατευμάτων από το Ισραήλ στην Κύπρο, η μετεγκατάσταση πληθυσμού και η δημιουργία και οχύρωση θέσεων εκεί με το πρόσχημα της παρουσίας πολιτών θα δημιουργήσει πολύ σοβαρές απειλές για τους Ελληνοκύπριους.Εσωτερικά, με την πάροδο του χρόνου, θα καταστεί σαφές πώς οι Ισραηλινοί κράτησαν τους Ελληνοκύπριους ομήρους, πώς τους μετέτρεψαν σε κουρέλια και τους χρησιμοποίησαν για τους δικούς τους σκοπούς.Παρόλο που η Κυπριακή Δημοκρατία γνωρίζει ότι η αντίσταση στην Τουρκία με ισραηλινή δύναμη είναι αδύνατη, ουσιαστικά αυτοκτονεί δίνοντας σε αυτή τη χώρα απεριόριστο χώρο.Israel travel guideΕίναι ακατανόητο πώς δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η Τουρκία θα στοχοποιούσε άμεσα την Κυπριακή Δημοκρατία σε μια πιθανή σύγκρουση και ότι οι Ισραηλινοί που έχουν εγκαταστήσει στο νησί δεν θα είχαν καμία δύναμη να αποτρέψουν μια τέτοια επέμβαση.Το ελληνικό επιχείρημα ότι «Βρισκόμαστε στα σύνορα της Ευρώπης, μια επίθεση εναντίον μας είναι επίθεση εναντίον της Ευρώπης» θα διαρκέσει μόνο για λίγο.Σύντομα, το γεγονός ότι μια τέτοια ευρωπαϊκή δύναμη δεν θα υπάρχει πλέον θα καταδειχθεί από τις διαιρέσεις εντός της ΕΕ. Τότε είναι που το σοκ της ομηρίας των Ελλήνων από το Ισραήλ θα λάβει τρομακτική διάσταση.