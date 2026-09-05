Κάηκε το ιστορικό οινοποιείο Achaia Clauss – Εκρήξεις και μάχη να μην περάσουν οι φλόγες στο δάσος

Τεράστια φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (05.09.2026) σε περιοχή του ιστορικού οινοποιείου της Πάτρας, Achaia Clauss, με αποτέλε...





Τεράστια φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (05.09.2026) σε περιοχή του ιστορικού οινοποιείου της Πάτρας, Achaia Clauss, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική. Η ζημιά που προκάλεσαν οι φλόγες είναι ανυπολόγιστη καθώς το πέτρινο κτίριο της εγκατάστασης καταστράφηκε ολοσχερώς.Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα και φαίνεται πήρε μεγάλες διαστάσεις. Τοπικά μέσα μεταδίδουν πως έχουν ακουστεί αρκετές εκρήξεις σε κτίριο της γνωστής οινοποιείας της Πάτρας ενώ δόθηκε μάχη ώστε οι φλόγες να μην επεκταθούν στο δάσος. Πλέον το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.Από την πρώτη εικόνα φαίνεται πως έχουν προκληθεί πολύ σοβαρές ζημιές καθώς το πέτρινο κτίριο έχει παραδοθεί στις φλόγες.Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε τμήμα των εγκαταστάσεων με πολλές ξύλινες επιφάνειες, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση κατάσβεσης.