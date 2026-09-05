Δίπλα στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ένστολων ενόψει ΔΕΘ, οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη

Συμβολικό παρόν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αστυνομικών που έγινε στο Λευκό Πύργο, ενόψει της ΔΕΘ, έδωσαν οι γονείς του αδικοχαμένο...
Συμβολικό παρόν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αστυνομικών που έγινε στο Λευκό Πύργο, ενόψει της ΔΕΘ, έδωσαν οι γονείς του αδικοχαμένου αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη.
Είναι στην πραγματικότητα η πρώτη φορά που αυτή η καθιερωμένη κινητοποίηση των ανθρώπων που εργάζονται στα σώματα ασφαλείας, συνδυάζεται με το απίστευτο πένθος που έχει η «οικογένειά» τους, μετά τη φρικτή δολοφονία του συναδέλφου τους στα επεισόδια στο Ρέντη. Όλα τα σωματεία, όλες οι ενώσεις, όλα τα συνδικαλιστικά όργανα των ένστολων, αποφάσισαν για πρώτη φορά φέτος, μετά την καθιερωμένη συγκέντρωσή τους στο Λευκό Πύργο, να κατευθυνθούν μπροστά από το άγαλμα του Γιώργου Λυγγερίδη, για να αναγνώσουν τη λίστα των αιτημάτων τους, αυτά που διεκδικούν οι άνθρωποι που εργάζονται για την ασφάλεια και για την προστασία του πολίτη.
Οι ένστολοι ζητούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ζητούν να ενταχθούν στα «βαρέα και ανθυγιεινά», ενώ για μία ακόμη φορά στέκονται με σεβασμό και οδύνη μπροστά στους γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αποτελεί και δικό τους αίτημα να ξεκαθαριστεί επιτέλους από την ελληνική πολιτεία το καθεστώς χρήσης του όπλου για τους ανθρώπους της αστυνομίας, κάτι που αποτελεί και το μεγαλύτερο αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τα λόγια της μητέρας του αδικοχαμένου αστυνομικού ήταν χαρακτηριστικά: «Ήρθαμε να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά εδώ να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται και όχι μόνο αυτά που δικαιούνται. Πρέπει πλέον ο Έλληνας αστυνομικός, ο Έλληνας πυροσβέστης, ο Έλληνας λιμενικός να θωρακιστεί. Λυπάμαι πάρα πολύ που οι αστυνομικοί δίνουν καθημερινό αγώνα, έχουν να αντιμετωπίσουν εγκληματίες και ανά πάσα στιγμή είναι εκτεθειμένοι στο έγκλημα».
Ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη, είπε: «Τα σώματα ασφαλείας, όλα, μας δίνουν αυτή την ασφάλεια και τη δημοκρατία που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Χωρίς τα σώματα ασφαλείας, θα είμαστε, όπως λέμε, ένα ξέφραγο αμπέλι».
Πηγή: skai.gr
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