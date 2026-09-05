Δίπλα στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ένστολων ενόψει ΔΕΘ, οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη

Συμβολικό παρόν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αστυνομικών που έγινε στο Λευκό Πύργο, ενόψει της ΔΕΘ, έδωσαν οι γονείς του αδικοχαμένο...



Ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη, είπε: «Τα σώματα ασφαλείας, όλα, μας δίνουν αυτή την ασφάλεια και τη δημοκρατία που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Χωρίς τα σώματα ασφαλείας, θα είμαστε, όπως λέμε, ένα ξέφραγο αμπέλι».

Πηγή: skai.gr