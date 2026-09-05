Κύπρος-Ελλάδα-Αίγυπτος: Έκτακτη τριμερής την Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν – Τι θα συζητήσουν Μητσοτάκης-Χριστοδουλίδη-Σίσι

Στο Ελ Αλαμέιν θα βρεθούν την Τρίτη ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσο...

Στο Ελ Αλαμέιν θα βρεθούν την Τρίτη ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Αιγύπτου, Αλ Σίσι, σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική συγκυρία. Οι τρεις τους αναμένεται να έχουν τριμερή συνάντηση, αλλά και επιμέρους διμερείς συναντήσεις, κατά τις οποίες θα συζητηθούν σημαντικά θέματα για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.Η έκτακτη τριμερής της ερχόμενης Τρίτης πραγματοποιείται σε μια καθοριστική χρονική στιγμή, μετά την υπογραφή του «Συμφώνου της Μέκκας» και εν μέσω της συζήτησης για ενδεχόμενη ένταξη σε αυτό και της Αιγύπτου. Η κίνηση του Καΐρου να απευθυνθεί σε Αθήνα και Λευκωσία θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, καθώς στέλνει μηνύματα ως προς τις προθέσεις της αιγυπτιακής Κυβέρνησης.Το θέμα της τριμερούς συνάντησης, που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Ελ Αλαμέιν, αποκάλυψε χθες η ιστοσελίδα Hellasjournal, αναφέροντας ότι αφορμή για την πρόσκληση του Αιγύπτιου Προέδρου και τη συνάντηση κορυφής αποτελεί ένα διεθνές αεροπορικό σόου που διοργανώνει η αιγυπτιακή Κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά την τελετή έναρξης του «El-Alamein International Airshow».Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ελλαδικής ιστοσελίδας, η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο γεγονότων που ήδη διαμορφώνουν νέα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή και τα οποία παρακολουθεί προσεκτικά η ελληνική πλευρά: το κοινό αμυντικό «Σύμφωνο της Μέκκας», που συνυπέγραψαν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, την επιδίωξη της Άγκυρας -με τουρκικές πιέσεις που έχουν καταγραφεί και δημόσια- να ενταχθεί και η Αίγυπτος στη συμφωνία, την επαναφορά μιας τροχιάς διπλωματικών εντάσεων μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, με δεδομένο το χάσμα των δύο πλευρών του Αιγαίου όσον αφορά την προσέγγισή τους στο θέμα της χάραξης των θαλάσσιων ζωνών, αλλά και το γεγονός ότι επίκεινται εξελίξεις, όπως για παράδειγμα σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου – GSI, με ενισχυμένο πλέον το ρόλο της γαλλικής Meridiam.Σημειώνεται ακόμη ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και το Κάιρο άνοιξαν αρκετές φορές το προηγούμενο διάστημα, καθώς Μητσοτάκης και Σίσι μίλησαν τηλεφωνικά στις αρχές Αυγούστου, ενώ συνεχείς συνομιλίες είχε το προηγούμενο δίμηνο και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι. Όπως αναφέρεται, στα τηλεφωνήματα εκείνα είχε δοθεί βάρος στην στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών, στην περιφερειακή ασφάλεια και στην προοπτική ενίσχυσης, τόσο της διμερούς συνεργασίας, στους τομείς της ενέργειας και των επενδύσεων, όσο και του τριμερούς σχήματος Ελλάδας – Αιγύπτου – Κύπρου.Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της Hellasjournal, η ελληνική πλευρά επιζητεί διαρκώς την περαιτέρω καλλιέργεια της σχέσης με την Αίγυπτο και, παρά την εκτίμηση ότι η αιγυπτιακή πλευρά δεν προτίθεται προσώρας να προσχωρήσει στη «Μέκκα», καθώς επιθυμεί να διατηρήσει ισχυρό τον περιφερειακό της ρόλο, το θέμα αναμένεται να τεθεί επί τάπητος στο πλαίσιο των ελληνοαιγυπτιακών διαβουλεύσεων.Διπλωματικές πηγές επιβεβαίωσαν το δημοσίευμα, τονίζοντας ότι πρόκειται για σημαντική εξέλιξη. Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε επισκεφθεί πριν από μερικούς μήνες την Αίγυπτο και είχε συνάντηση με τον Αλ Σίσι, κατά την οποία υπεγράφη η συμφωνία εμπορικής εκμετάλλευσης κοιτασμάτων (Κρόνος, Αφροδίτη), με στόχο την πώληση κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Αιγύπτου το 2027 – 2028.Η στρατιωτική συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της λεγόμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα» αποτελεί ασπίδα προστασίας των δύο αυτών χωρών αλλά και της Κύπρου έναντι του κοινού κινδύνου που λέγεται Τουρκία, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, τονίζοντας πως η συμφωνία ενισχύει την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και διασφαλίζει την εδαφική ακεραιότητα των τριών χωρών.Σε δηλώσεις του χθες, ο κ. Πάλμας είπε ότι η συμφωνία αποτελεί διμερή συνεργασία μεταξύ δύο συμμαχικών χωρών, της Ελλάδας και του Ισραήλ.Όπως ανέφερε, για να φτάσουν οι δύο χώρες στη συγκεκριμένη στρατιωτική συμφωνία, είχε προηγηθεί συνεννόηση σε υψηλό πολιτικό επίπεδο.Αναφερόμενος στη σημασία της συμφωνίας για την Κύπρο, ο υπουργός Άμυνας είπε ότι το κοινό στοιχείο μεταξύ των τριών χωρών είναι οι κοινοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν.«Για να είμαστε ξεκάθαροι και σαφείς, εννοούμε ότι και οι τρεις χώρες έχουν κίνδυνο την Τουρκία», ανέφερε.Ο κ. Πάλμας σημείωσε ότι η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με 52 χρόνια κατοχής, ενώ, όπως είπε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει καθημερινά παραβιάσεις του εναέριου και θαλάσσιου χώρου της, καθώς και παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου.Πρόσθεσε ότι αντίστοιχα ζητήματα υπάρχουν και στις σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία.«Ως εκ τούτου, τρεις χώρες, οι οποίες έχουμε άριστη πολιτική σχέση και στρατιωτική συνεργασία σε διάφορα επίπεδα, συνεννοούμαστε και μπορούμε από κοινού να βρούμε τρόπους και συνέργειες για να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους κινδύνους», ανέφερε.