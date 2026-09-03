9 τροφές που προκαλούν αέρια, φούσκωμα και πρήξιμο στο έντερο

Τα αέρια στο πεπτικό σύστημα μπορεί να έχουν προκληθεί από διάφορες αιτίες. Η μία είναι να καταπίνετε πολύ αέρα όταν τρώτε γρήγορα ή να ...

Φασόλια και όσπρια

Σταυρανθή λαχανικά

Σιτάρι και άλλα δημητριακά ολικής αλέσεως

Κρεμμύδια

Σκόρδο

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τροφές πλούσιες σε λιπαρά

Τσίχλες

Καραμέλες



Φασόλια και όσπρια



Τα όσπρια και ειδικά τα φασόλια και τα υπόλοιπα όσπρια είναι ευρέως γνωστό ότι προκαλούν αέρια. Τα φασόλια περιέχουν υψηλές ποσότητες μιας σύνθετης ζάχαρης που ονομάζεται ραφινόζη, την οποία το σώμα δεν μπορεί να χωνέψει. Επιπλέον τα φασόλια είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Αυτή η υψηλή πρόσληψη φυτικών ινών μπορεί να αυξήσει την αέρια.



Τα όσπρια που μπορεί να προκαλέσουν αέρια περιλαμβάνουν:

φακές

ρεβύθια

μαύρα φασόλια

φασόλια



Σταυρανθή λαχανικά



Όπως τα όσπρια έτσι και τα σταυρανθή λαχανικά περιέχουν μεγάλες ποσότητες ραφινόζης και φυτικών ινών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φούσκωμα και αέρια. Τα σταυρανθή λαχανικά που περιέχουν ραφινόζη και μεγάλες ποσότητες φυτικών ινών περιλαμβάνουν:

μπρόκολο

κουνουπίδι

λαχανάκια Βρυξελλών

λάχανο

σπαράγγι



Σιτάρι και άλλα δημητριακά ολικής αλέσεως



Το σιτάρι και κάποια δημητριακά ολικής αλέσεως ( εκτός από το ρύζι) περιέχουν όλα ραφινόζη και μεγάλες ποσότητες φυτικών ινών. Και τα δύο αυτά στοιχεία μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένα αέρια και φούσκωμα.



Μερικά δημητριακά ολικής αλέσεως περιέχουν επίσης μια πρωτεΐνη που ονομάζεται γλουτένη. Μερικά άτομα είναι ευαίσθητα στη γλουτένη και μπορεί να εμφανίσουν αέρια μετά την κατανάλωση της.



Κρεμμύδια



Τα κρεμμύδια είναι μία ακόμη τροφή που μπορεί να προκαλέσει αέρια. Τα κρεμμύδια περιέχουν φρουκτάνη, η οποία είναι δύσκολο να απορροφηθεί από το λεπτό έντερο. Όταν αυτά τα σάκχαρα περνούν στο παχύ έντερο, έρχονται σε επαφή με βακτήρια του εντέρου και ζυμώνονται. Το υποπροϊόν αυτής της διαδικασίας είναι τα αέρια.



Σκόρδο



Το σκόρδο είναι ένα κοινό συστατικό σε πολλά πιάτα, αλλά μπορεί να προκαλέσει αέρια και φούσκωμα σε κάποιους ανθρώπους. Ένα άτομο που μπορεί να έχει αλλεργία ή δυσανεξία στο σκόρδο τότε θα έχει αέρια.



Γαλακτοκομικά προϊόντα



Τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι εξαιρετικές πηγές πρωτεΐνης και ασβεστίου. Ωστόσο τα άτομα που έχουν δυσανεξία στην λακτόζη μπορεί να εμφανίσουν διάφορα συμπτώματα, ανάμεσα τους και αέρια.



Τροφές πλούσιες σε λιπαρά



Τα λιπαρά τρόφιμα επιβραδύνουν την πέψη. Το σώμα πρέπει να εργαστεί πολύ σκληρά για να απορροφήσει τα τηγανητά τρόφιμα και γι’ αυτό αέρια μπορεί να παγιδευτούν στο έντερο.



Τσίχλες



Όταν οι άνθρωποι μασούν τσίχλα, τείνουν να καταπίνουν πολύ αέρα. Στη συνέχεια αυτός ο αέρας μπορεί να συσσωρευτεί στο στομάχι και μετά να παγιδευτεί στο έντερο.



Καραμέλες



Όπως και με το μάσημα τσίχλας όταν τρώτε μία σκληρή καραμέλα μπορεί να οδηγήσετε αέρια να παγιδευτούν στο στομάχι σας. Στη συνέχεια ο αέρας παγιδεύεται στον πεπτικό σωλήνα και έχετε αέρια.



Μία ενοχλητική λειτουργία



Τα αέρια είναι μια φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Ωστόσο κάποιες φορές μπορεί να είναι μία ενοχλητική λειτουργία. Όταν γνωρίζετε ποιες τροφές χρειάζεται να αποφεύγετε τότε μπορείτε να περιορίσετε τα αέρια και το φούσκωμα. Οι παραπάνω τροφές προκαλούν αέρια επειδή διασπώνται δύσκολα στο στομάχι και στο έντερο και περιέχουν ουσίες που παράγουν περισσότερα αέρια από το συνηθισμένο.



Πηγή: FOXreport.gr

Πολύ συχνοί παράγοντες που προκαλούν αέρια είναι τα τρόφιμα που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε FODMAP. Το FODMAP σημαίνει ζυμώσιμους ολιγοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, μονοσακχαρίτες και πολυόλες. Αυτοί είναι τύποι υδατανθράκων που το λεπτό έντερο δεν μπορεί να απορροφήσει εύκολα και αργότερα να ζυμωθούν από το παχύ έντερο. Τα αέρια, λοιπόν, είναι ένα κοινό υποπροϊόν αυτής της διαδικασίας.Έτσι είναι αρκετές τα τρόφιμα που μόλις τα καταναλώσετε θα σας προκαλέσουν αέρια. Παρακάτω θα διαβάσετε τις 9 τροφές που προκαλούν αέρια, φούσκωμα και πρήξιμο στο έντερο.9 τροφές που προκαλούν αέρια, φούσκωμα και πρήξιμο στο έντερο