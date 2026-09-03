Φρίκη στην Κυψέλη: Βιολογικοί γονείς του νεκρού βρέφους ο 43χρονος και η 38χρονη- Τα αποτελέσματα του DNA των παιδιών

Λύθηκε το μυστήριο ως προς το αν ο 43χρονος και η 38χρονη που «πρωταγωνιστούν» στη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης είναι βιολογικοί γονε...

Λύθηκε το μυστήριο ως προς το αν ο 43χρονος και η 38χρονη που «πρωταγωνιστούν» στη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης είναι βιολογικοί γονείς των τριών ανήλικων παιδιών, καθώς από αργά το απόγευμα τα αποτελέσματα του DNA που είχαν υποβληθεί τα παιδιά βρίσκονται στα χέρια των Αρχών.Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο 43χρονος και η 38χρονη είναι βιολογικοί γονείς των δύο εκ των τριών ανηλίκων και συγκεκριμένα της 15χρονης κοπέλας και του 12χρονου αγοριού.Το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης αλλά όχι του 43χρονου.Ακόμη σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το άτυχο βρέφος που ο θάνατος του έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο ήταν παιδί και των δύο.Υπενθυμίζεται πώς Αρχές είχαν λάβει DNA από τα ανήλικα προκειμένου να διαπιστώσουν αν όντως είναι παιδιά του ζευγαριού όπως ισχυρίζονταν από την αρχή τόσο ο 43χρονος όσο και η 38χρονη ή αν κρύβεται κάτι άλλο από πίσω όπως αρπαγή και εκμετάλλευση ανηλίκων .