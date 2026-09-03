Χάκερ έβαλαν στο στόχαστρο το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και ζήτησαν λύτρα σε κρυπτονομίσματα!

Κυβερνοεπίθεση από άγνωστη ομάδα χάκερ δέχτηκε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Μανιφέστο». Οι δράστε...



Διεθνές κύμα επιθέσεων



Η συγκεκριμένη επίθεση αποτελεί μέρος μιας γενικευμένης προσπάθειας εισβολής σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, εταιρείες και οργανισμούς. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα άτομα που δραστηριοποιούνται στις ομάδες των χάκερ έχουν ως βάση τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Πολωνία.



Εσχάτως, τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανές κυβερνοεπιθέσεις από ομάδες χάκερ που υποστηρίζονται ή δρουν στο όνομα του Ιράν έκρουσε και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες είχε αποστείλει επείγουσα ειδοποίηση προς εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ναυτιλίας, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.



Χιλιάδες ευρώ σε λύτρα



Κάθε εβδομάδα σημειώνονται στη χώρα μας τουλάχιστον πέντε κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα δημοσίων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες κρίνονται «ιδιαίτερα σοβαρές». Αστυνομικές πηγές με γνώση του θέματος επισημαίνουν πως σε πολλές περιπτώσεις τα θύματα τέτοιων επιθέσεων δεν τις γνωστοποιούν, λόγω των προστίμων που επιβάλλονται για διαρροές στοιχείων πολιτών από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.



Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γνωστοποιηθεί αν αποδόθηκαν τα λύτρα που ζήτησαν οι χάκερ προκειμένου να «ξεκλειδώσουν» τα δεδομένα τα οποία υπέκλεψαν από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις τα θύματα κυβερνοεπιθέσεων αναγκάστηκαν να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά για την επανάκτηση των δεδομένων τους.



Συνήθως, τα διεθνή κυκλώματα χάκερ απαιτούν την καταβολή ποσών που ξεκινούν από 100.000 έως 200.000 ευρώ. Για την υπόθεση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία, ενώ διενεργείται έρευνα από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε συνεργασία με τη Europol, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.



Πρόσφατες περιπτώσεις



Το μεσημέρι της Τετάρτης, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες ζήτησε τη διενέργεια έρευνας για ηλεκτρονική απάτη σε βάρος του Δήμου Ρεθύμνου. Άγνωστοι χάκερ απέσπασαν από τα δημοτικά ταμεία 500.000 ευρώ, εμφανιζόμενοι μέσω ιστοσελίδας ως στελέχη τράπεζας και καταφέρνοντας έτσι να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς.



Την προηγούμενη εβδομάδα, ένα πρωτοφανές μπλακ άουτ «χτύπησε» το σύστημα τηλεματικής του δικτύου του ΟΑΣΑ. Επί τέσσερις ολόκληρες ημέρες το επιβατικό κοινό δεν είχε τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τα δρομολόγια από τους ειδικούς πίνακες στις στάσεις των λεωφορείων, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρό πρόβλημα στις μετακινήσεις.



Αμέσως μετά την αποκατάσταση της βλάβης, ο Οργανισμός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απέδωσε το πρόβλημα σε κυβερνοεπίθεση, τονίζοντας πως «από την πρώτη στιγμή ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρείχε τεχνική συνδρομή».



Κατά το πρόσφατο παρελθόν, στο στόχαστρο χάκερ έχουν μπει ο ΕΦΕΤ, το Αστεροσκοπείο Αθηνών, το υπουργείο Παιδείας, το Κτηματολόγιο, ακόμη και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Κυβερνοεπίθεση από άγνωστη ομάδα χάκερ δέχτηκε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Μανιφέστο».Οι δράστες ζήτησαν να τους καταβληθούν λύτρα σε μορφή κρυπτονομισμάτων, προκειμένου να επιστραφούν τα αρχεία που υπήρχαν στη βάση δεδομένων του. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα χτυπήματα που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες σε βάρος δημόσιου φορέα της χώρας μας και καταδεικνύει τα κενά που υπάρχουν στο σύστημα, καθώς και την αναγκαιότητα περαιτέρω θωράκισής του.