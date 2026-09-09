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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Οι τούρκοι αναμένουν τον βομβαρδισμό τους... Κατασκευάζουν 81 καταφύγια ΧΒΡΠ σε όλες τις επαρχίες για την τουρκική «ελίτ»

Σεπτεμβρίου 09, 2026

  Η Τουρκία έχει ξεκινήσει την κατασκευή τεράστιων καταφυγίων ΧΒΡΠ σε όλες τις 81 επαρχίες, ικανών να φιλοξενήσουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπο...

 



Η Τουρκία έχει ξεκινήσει την κατασκευή τεράστιων καταφυγίων ΧΒΡΠ σε όλες τις 81 επαρχίες, ικανών να φιλοξενήσουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και να επιβιώσουν από χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές επιθέσεις

Ο "κύβος ερρίφθη", από το "εξαπτέρυγο" του Ερντογάν ,αντιπρόεδρο Cevdet Yilmaz, για την ικανοποίηση των ηγεμονικών σχεδίων του Τούρκου Προέδρου, μέσω δήλωσής του την Κυριακή στην οποία αποκάλυψε ότι στόχος της χώρας του είναι η ανάπτυξη των δικών της τεχνολογιών στην αμυντική βιομηχανία και στην παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς η Τουρκία αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες κατά 229%.

Η Τουρκία έχει ξεκινήσει την κατασκευή τεράστιων καταφυγίων ΧΒΡΠ σε όλες τις 81 επαρχίες, ικανών να φιλοξενήσουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και να επιβιώσουν από χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές επιθέσεις. Πόλεις με μεγάλους πληθυσμούς θα έχουν πολλαπλές τέτοιες εγκαταστάσεις.

Βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε αυτά τα καταφύγια δεν αφορούν τον τουρκικό πληθυσμό, αλλά την τουρκική «ελίτ» που θέλει οπωσδήποτε να επιβιώσει από ένα "κατακλυσμιαίο" ή "αποκαλυπτικό" γεγονός, μη τυχόν και χάσει η ανθρωπότητα στο μέλλον την ύπαρξη της και την πλούσια παράδοση της, σε γενοκτονίες, σφαγές, λεηλασίες και βάρβαρους επεκτατισμούς...
 


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