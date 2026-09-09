Νέα εξέγερση στη δομή Σιντικής Σερρών! 40 λαθρομετανάστες επιτέθηκαν με πέτρες στους αστυνομικούς!

Ένα ακόμα επεισόδιο εξέγερσης σημειώθηκε χτες το βράδυ στη Δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής Σερρών. Όλα έγιναν χ...



Όλα έγιναν χτες (8/9) μετά τις 11 το βράδυ όταν περίπου ομάδα 40 μεταναστών έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπα τους άρχισαν να φωνάζουν, πετώντας πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, καταστρέφοντας μέρος της περίφραξης ενώ προκλήθηκαν και ζημιές σε δυο υπηρεσιακά οχήματα.



Επιπλέον, ζημιές προκάλεσαν και στην Γ πτέρυγα όπου διαμένουν περί του 330 μετανάστες και η οποία είναι η μοναδική που απέμεινε μετά τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι άλλες τρεις πτέρυγες κατά τη διάρκεια των άλλων εξεγέρσεων που έχουν σημειωθεί στην εν λόγω δομή.



«Η λύση έπρεπε να έχει δοθεί εδώ και πολύ καιρό. Προειδοποιήσαμε επανειλημμένα, όμως φτάσαμε στο σημείο μια “κλειστή” Δομή, με κατεστραμμένους φράχτες και υποδομές ασφαλείας, να φυλάσσεται με τα σώματα των αστυνομικών.



Οι συνάδελφοί μας δεν είναι ανθρώπινες ασπίδες ούτε μπορούν να αποτελούν την περίφραξη μιας Δομής» δήλωσε στο protothema.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, Γιάννης Κούνιος προσθέτοντας ότι «ζητάμε άμεσα τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες Δομές και την αναστολή λειτουργίας της Σιντικής μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι περιφράξεις και όλες οι υποδομές ασφαλείας. Δεν θα περιμένουμε το επόμενο σοβαρό περιστατικό για να επιβεβαιωθούν ξανά οι προειδοποιήσεις μας. Η ευθύνη πλέον ανήκει σε όσους έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίσουν».



Αξιοσημείωτο είναι ότι το χθεσινοβραδινό επεισόδιο εξέγερσης των μεταναστών είναι το τέταρτο που σημειώνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς παρόμοια επεισόδια έχουν σημειωθεί στις 22 και 29 Αυγούστου αλλά και στις 2 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα στα επεισόδια στις 22 Αυγούστου είχαν καταφέρει να αποδράσουν 40 άτομα εκ των οποίων οι 27 συνελήφθησαν ενώ οι 13 δεν εντοπίστηκαν από τότε.



Το κλείσιμο της Δομής στο Κλειδί έχει ζητήσει και ο Δήμαρχος Σιντικής καθώς και το δημοτικό συμβούλιο που εξέδωσε σχετικό ψήφισμα.



Τέλος, να σημειωθεί ότι ο υπουργός Μετανάστευσης κι Ασύλου, Θ. Πλεύρης έχει ανακοινώσει την άμεση απέλαση 93 ατόμων από την συγκεκριμένη δομή.