Η Τουρκία προκαλεί ξανά στο Αιγαίο με 7 παραβάσεις και 3 παραβιάσεις

Η Τουρκία επαναφέρει σκηνικά προκλητικότητας στο Αιγαίο με νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών και με παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρ...
Η Τουρκία επαναφέρει σκηνικά προκλητικότητας στο Αιγαίο με νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών και με παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου.
Όπως αναφέρει σήμερα (29.09.2026) το ΓΕΕΘΑ, η Τουρκία προχώρησε σε 7 παραβάσεις και σε 3 παραβιάσεις αναπτύσσοντας τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας – επιτήρησης τύπου ATR-72 στο βορειοανατολικό και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Ειδικότερα, τα τουρκικά UAV πραγματοποίησαν 5 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 3 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου, ενώ το ATR-72 έκανε 2 παραβάσεις.
Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
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