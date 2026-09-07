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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Η Τουρκία προκαλεί ξανά στο Αιγαίο με 7 παραβάσεις και 3 παραβιάσεις

Σεπτεμβρίου 30, 2026

  Η Τουρκία επαναφέρει σκηνικά προκλητικότητας στο Αιγαίο με νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών και με παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρ...

 



Η Τουρκία επαναφέρει σκηνικά προκλητικότητας στο Αιγαίο με νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών και με παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου.

Όπως αναφέρει σήμερα (29.09.2026) το ΓΕΕΘΑ, η Τουρκία προχώρησε σε 7 παραβάσεις και σε 3 παραβιάσεις αναπτύσσοντας τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας – επιτήρησης τύπου ATR-72 στο βορειοανατολικό και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ειδικότερα, τα τουρκικά UAV πραγματοποίησαν 5 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 3 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου, ενώ το ATR-72 έκανε 2 παραβάσεις.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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