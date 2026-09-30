1939: Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Γερμανία, μετά την εισβολή της τελευταίας στην Πολωνία.

Της κήρυξης του πολέμου, προηγήθηκε η γερμανική εισβολή στην Πολωνία (1 Σεπτεμβρίου 1939) με τη μέθοδο του κεραυνοβόλου πολέμου και σε συ...



Την ίδια ημέρα εκτός από την Γαλλία, ακολούθησαν η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Ακολούθησε μια περίοδος χωρίς ουσιαστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Δυτικό Μέτωπο μέχρι την άνοιξη του 1940.

Της κήρυξης του πολέμου, προηγήθηκε η γερμανική εισβολή στην Πολωνία (1 Σεπτεμβρίου 1939) με τη μέθοδο του κεραυνοβόλου πολέμου και σε συνενόηση με τους Ρώσους αφού η Πολωνία είχε μοιραστεί με το σύμφωνο Ρίμπεντροπ Μολότοφ στις 23 Αυγούστου, δηλαδή λίγες μέρες πριν την εισβολή.Η Βρετανία απαίτησε την άμεση αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. Μετά την άρνηση του Χίτλερ, ανακοινώθηκε η κήρυξη πολέμου.Τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου (όπως της Daily Herald και των βρετανικών αρχείων), που κυκλοφόρησαν με έκτακτες εκδόσεις ανακοινώνοντας ότι η προθεσμία του τελεσιγράφου έληξε και ο πόλεμος είναι πλέον γεγονός.