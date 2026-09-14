Κέρκυρα: Προφυλακίστηκε ο 51χρονος Αλβανός που βίαζε την 8χρονη εγγονή του... Βίαζε και την κόρη του!

Προφυλακίστηκε ο 51χρονος κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του, ύστερα από την απολογία του στον ανακριτή Κέ...

Προφυλακίστηκε ο 51χρονος κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του, ύστερα από την απολογία του στον ανακριτή Κέρκυρας.Μάλιστα, η 28χρονη μητέρα του κοριτσιού και κόρη του 51χρονου κατέθεσε στις Αρχές ότι βίωνε και η ίδια κακοποίηση κατά την περίοδο 2010 έως το 2015, όταν βρίσκονταν στην Αλβανία.Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews, η ιατρική έκθεση επιβεβαιώνει πρόσφατη σεξουαλική πράξη σε βάρος της 8χρονης, τοποθετώντας την χρονικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων πριν από την εξέταση.Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν η μητέρα πήγε τη μικρή σε γυναικολόγο στις 25 Αυγούστου, καθώς ανέφερε ενοχλήσεις από την άνοιξη. Η γιατρός αντιλήφθηκε άμεσα την κακοποίηση και δεν προχώρησε σε εξέταση της μικρής προκειμένου να μην αλλοιωθούν τα στοιχεία. Απεύθυνε όμως την μητέρα άμεσα στην αστυνομία και στην εξέταση του παιδιού από ιατροδικαστή.Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 και ο άνδρας συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή.Η κατάθεση του 9χρονου αδερφούΣημαντική ήταν η μαρτυρία του 9χρονου αδερφού της μικρής, ο οποίος αποκάλυψε ότι τις ώρες που η μητέρα, η γιαγιά και ο θείος του απουσίαζαν, ο 51χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιο του.Μάλιστα, από το δωμάτιο ακούγονταν κλάματα του παιδιού, ενώ ο άνδρας απειλούσε και τον 9χρονο ώστε να μη μιλήσει.Η οικογένεια συγκατοικούσε το τελευταίο διάστημα με τον 51χρονο, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης.Όπως αποκαλύφθηκε από την κατάθεση της μητέρας, ο πατέρας της έχει εκτίσει δύο ποινές φυλάκισης στην Αλβανία για αδικήματα που δεν σχετίζονται με κακοποιητικές συμπεριφορές.