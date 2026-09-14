«Κaranlik Κilise»... η «Σκοτεινή εκκλησία» της Καππαδοκίας. Ο βυζαντινός ναός με τις σπάνιες αγιογραφίες που σώθηκε χάρη στο σκοτάδι. Είναι λαξευμένος στο βράχο και έχει σχήμα σταυρού ΒΙΝΤΕΟ

mixanitouxronou Στην κοιλάδα Κόραμα της Καππαδοκίας, βρίσκεται μία μοναδικής ομορφιάς ιστορική εκκλησία που έχει λαξευτεί πάνω σε βράχο. Η...









mixanitouxronou Στην κοιλάδα Κόραμα της Καππαδοκίας, βρίσκεται μία μοναδικής ομορφιάς ιστορική εκκλησία που έχει λαξευτεί πάνω σε βράχο. Η εκκλησία χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Εξαιτίας του ελάχιστου φωτισμού που μπαίνει στο εσωτερικό της από έναν πολύ μικρό φεγγίτη, οι αγιογραφίες της έχουν διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση χωρίς να αλλοιωθούν τα χρώματά τους.Η εκκλησία για αυτόν τον λόγο ονομάστηκε «karanlik kilise» που σημαίνει «Σκοτεινή εκκλησία» και είναι ένα από καλύτερα διατηρημένα βυζαντινά μνημεία στην Καππαδοκία. Εξαιτίας του ελάχιστου φωτισμού που μπαίνει στο εσωτερικό της από έναν πολύ μικρό φεγγίτη, οι αγιογραφίες της έχουν διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση χωρίς να καταστραφούν τα χρώματά τους.Οι αγιογραφίες θεωρούνται αριστουργήματα και απεικονίζουν σημαντικές στιγμές από τη ζωή του Ιησού Χριστού από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο. Ανάμεσά τους, η γέννηση του Ιησού, η πορεία προς τη Βηθλεέμ, η βάπτιση, η ανάσταση του Λαζάρου, η είσοδος στα Ιεροσόλυμα, ο Μυστικός Δείπνος, η προδοσία του Ιούδα, η σταύρωση και η σύναξη των Αποστόλων. Η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Ανάληψη του Σωτήρος, όπως και οι υπόλοιπες λαξευμένες βυζαντινές εκκλησίες σε όλη την κοιλάδα, μετατρέποντας την σε ένα υπαίθριο μουσείο μεγάλης ιστορικής σημασίας. Ο βράχος στον οποίο χτίστηκε έχει δημιουργηθεί από τη λάβα και την ηφαιστειακή τέφρα μετά την έκρηξη του όρους Αργαίο.Έχει σχήμα σταυρού με έξι τρούλους, τέσσερις κίονες και τρεις αψίδες. Οι αγιογραφίες θεωρούνται αριστουργήματα και απεικονίζουν σημαντικές στιγμές από τη ζωή του Ιησού Χριστού από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο.Η «Σκοτεινή Εκκλησία» έκλεισε για το κοινό το 1987, άνοιξε όμως μετά από μία οκταετή διαδικασία αποκατάστασης στην οποία συμμετείχαν Τούρκοι, Γάλλοι, Ιταλοί και Πολωνοί συντηρητές και αρχαιολόγοι. Για να την προστασία του μνημείου υπάρχει απαγόρευση στους επισκέπτες να τραβούν φωτογραφίες στο εσωτερικό. Εντός του ναού επιτρέπονται μόνο 15 επισκέπτες κάθε φορά και παραμένουν μόνο για 3 λεπτά. Πηγή φωτογραφίων: trthaber.com Παράλληλα, οι επισκέπτες του υπαίθριου μουσείου της κοιλάδας καλούνται να πληρώσουν ακριβότερο εισιτήριο για να δουν και την εκκλησία. Με αυτόν τον τρόπο, οι αρχές ελπίζουν να ελέγξουν τον αριθμό των επισκεπτών. Σύμφωνα με στοιχεία, την Σκοτεινή Εκκλησία επισκέφτηκαν πέρυσι 60.000 τουρίστες.