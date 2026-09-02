Πώς έκαναν... φτερά περίπου 500.000 ευρώ από Δήμο! Νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα

Μπροστά σε μια νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με θύμα Δήμο της Κρήτης βρέθηκε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Ε...



Συγκεκριμένα, άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν ιδιαίτερα παραπλανητικό τρόπο, δημιουργώντας ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τραπεζικό ίδρυμα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να κατευθύνουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι.



Η συγκεκριμένη υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, ακολούθησε με διαφορά μόλις λίγων ημερών μια πρώτη παρόμοια υπόθεση παράνομης μεταφοράς χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς -αυτή τη φορά- Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης,



Δύο υποθέσεις με κοινά χαρακτηριστικάΣτην πρώτη υπόθεση, άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης περίπου 152.000 ευρώ. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν αρχικά σε λογαριασμούς που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα και στη συνέχεια, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, διοχετεύθηκαν σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού.



Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν κυρίως μεταμεσονύκτιες ώρες και ήταν πολλές και μικρές σε ποσό, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της συνολικής διακίνησης των χρημάτων. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περίπου 55 διαδοχικές συναλλαγές, πρακτική που είναι γνωστή ως «κατάτμηση» ή «smurfing».



Η Αρχή κινητοποιήθηκε άμεσα και, σε συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού, κατάφερε μέχρι σήμερα να εντοπίσει και να δεσμεύσει ποσό που ξεπερνά το μισό των χρημάτων που είχαν αποτελέσει αντικείμενο της απάτης. Η έρευνα για αυτή την υπόθεση συνεχίζεται, με στόχο τόσο την ανάκτηση μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων όσο και την ταυτοποίηση των προσώπων που βρίσκονται πίσω από την απάτη.



Νέα μεταφορά περίπου 500.000 ευρώΛίγες ημέρες αργότερα, η ανεξάρτητη αρχή υπό τον επικεφαλής της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δεύτερη υπόθεση που εμφανίζει σημαντικές ομοιότητες με την πρώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, με χρονική απόσταση μόλις έξι ημερών και λίγο πριν από το τέλος Αυγούστου, εντοπίστηκε μεταφορά περίπου 500.000 ευρώ από μεγάλο Δήμο της Κρήτης προς τους ίδιους λογαριασμούς.



Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεσα συναγερμό στις αρχές, καθώς το γεγονός ότι οι δύο υποθέσεις παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το εάν συνδέονται μεταξύ τους. Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο να υπάρχουν κοινά πρόσωπα πίσω από τις δύο υποθέσεις, αλλά και να προκύπτουν ποινικές ευθύνες για όσους ενδέχεται να είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή στη διακίνηση των χρημάτων.



Για τον λόγο αυτό έχει ήδη ενημερωθεί σε ανώτατο επίπεδο η Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές των δύο υποθέσεων.

Μπροστά σε μια νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με θύμα Δήμο της Κρήτης βρέθηκε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, γνωστή και ως Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.