Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο και την 38χρονη

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του, γ...





Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του, για την δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε νεκρός και κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας από τις αστυνομικές αρχές προχώρησε στην άσκηση νέας ποινικής δίωξης -μετά τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών- για ανθρωποκτονία απο πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ ασκήθηκε σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης.Ακόμη, ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη και αφού τα συμπλήρωσε ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη που βρέθηκε στο σπίτι της οδού Θάσου.Η δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και για αυτή την υπόθεση.Σημειώνεται ότι οι 3 κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά τα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση και συγκεκριμένα εάν θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι, ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους. enikos.gr