Εξέγερση με πρωταγωνιστές Αιγύπτιους στην δομή της Σιντίκης... Πετροβόλησαν αστυνομικούς και περιπολικό!

Για την εκτόνωση της κατάστασης χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων από την Αίγυπτο Νέα ε...
Για την εκτόνωση της κατάστασης χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων από την Αίγυπτο
Νέα επεισόδια σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην κλειστή δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής Σερρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 00:50, μετανάστες που διαμένουν στη δομή επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας πέτρες και άλλα αντικείμενα, ενώ προκάλεσαν φθορές και σε επιχειρησιακό όχημα.
Για την εκτόνωση της κατάστασης χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων από την Αίγυπτο.
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