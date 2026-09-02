Παραμένει στην περιοχή νοτίως του Καστελλορίζου το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Tubitak Marmara»

Το τουρκικό ερευνητικό βρίσκεται σε διεθνή χωρικά ύδατα αλλά ΕΝΤΟΣ της μη ανακηρυγμένης ΑΟΖ της Ελλάδος έτσι όπως περιγράφεται από τον χάρ...









Παραμένει στη θαλάσσια περιοχή νοτίως του Καστελόριζου το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Tubitak Marmara», το οποίο, ωστόσο, δεν φαίνεται να πραγματοποιεί έρευνες, εν αντιθέσει με χθες που παρουσίασε σχετική δραστηριότητα.Σύμφωνα με τις τελευταίες αποτυπώσεις από το στίγμα του σκάφους, σήμερα κινείται με μια μέση ταχύτητα περίπου 7 κόμβων, έχοντας βορειοδυτική κατεύθυνση πράγμα που σημαίνει ότι δεν διενεργεί έρευνες.Αντίθετα, χθες (1/9) κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα (σ.σ.: περίπου 1 κόμβο), το οποίο σημαίνει ότι εκτελούσε κάποιου είδους εργασίες.Το σκάφος «Tubitak Marmara» παρατηρείται διακριτικά από σκάφη του λιμενικού και από τους παράκτιους σταθμούς επιτήρησης.