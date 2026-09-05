48χρονος Γερμανός, «κλιματικός εξτρεμιστής» έβαζε τις βόμβες σε σταθμούς ενέργειας στην Γερμανία

Τελικά, ο δράστης των επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε υποσταθμούς παραγωγής ενέργειας στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία είναι ένας 48χ...



Η αστυνομία συνεχίζει την αναζήτησή της για τη σύλληψή του, όπως ανακοίνωσε μια εκπρόσωπός της στην Κολωνία. Ο ύποπτος είναι ένας 48χρονος άνδρας από το Γκέβελσμπεργκ κοντά στο Χάγκεν στην περιοχή του Ρουρ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέρμπερτ Ρόιλ (CDU). Σε δύο επιστολές, ο άνδρας ανέλαβε την ευθύνη για απόπειρες επιθέσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης γύρω από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής Γένσβαλντε και Σβάρτσε Πούμπε στο Βρανδεμβούργο.



Ανέλαβε επίσης την ευθύνη για επιθέσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο Γκορ, το Μπέργκχαϊμ-Ράιντ, το Ντόρμαγκεν και το Βάισβαιλερ, τα οποία βρίσκονται στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Σύμφωνα με τον Ρόιλ, οι επιστολές που ανέλαβαν την ευθύνη περιέχουν πληροφορίες που θα ήταν δημόσια γνωστές μόνο στους δράστες.



Εκρηκτικοί μηχανισμοί και στη ΣαξονίαΣτις επιστολές του ο καταζητούμενος ανέφερε την «καταπολέμηση των ορυκτών καυσίμων» ως κίνητρό του για τις πράξεις δολιοφθοράς. Οι απόπειρες επιθέσεων επικεντρώνονται στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στο Βρανδεμβούργο και, πιο πρόσφατα, στη Σαξονία. Ο λιγνίτης εξακολουθεί να εξορύσσεται και να χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας και στα τρία αυτά κρατίδια. Εκρηκτικοί μηχανισμοί βρέθηκαν επίσης κοντά σε δύο υποσταθμούς στη Σαξονία. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πληροφορίες για αυτούς τους μηχανισμούς προήλθαν επίσης από επιστολή ανάληψης ευθύνης, η οποία ελήφθη από την αστυνομία την Πέμπτη.





Ο Ντόμπριντ καταγγέλλει «κλιματικό εξτρεμισμό»Αφού ερευνήθηκε το διαμέρισμα του υπόπτου την Παρασκευή, όπου οι αστυνομικοί κατέσχεσαν εκρηκτικά, το όχημά του ανακαλύφθηκε αργότερα κοντά στο δάσος του Χάμπαχ. Πρόκειται για ένα μεσαίου μεγέθους φορτηγό που ο δράστης είχε μετατρέψει σε τροχόσπιτο. Ωστόσο, ο ίδιος παραμένει ακόμη άφαντος. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ότι είναι στην πραγματικότητα υπεύθυνος για μία ή περισσότερες από τις απόπειρες επιθέσεων. Παρά τις επιστολές, ο Ρόιλ επέμεινε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί μια «δολιοφθορά ενορχηστρωμένη από ξένο κράτος». Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ χαρακτήρισε τη δολιοφθορά στους υποσταθμούς ως «κλιματικό εξτρεμισμό». Ο Βαυαρός Χριστιανοκοινωνιστής πολιτικός (CSU) τόνισε ότι αναμένονται περαιτέρω επιθέσεις αυτού του είδους στη Γερμανία.



«Eύκολη δουλειά για σαμποτέρ»





Ο Κρίστοφ Μίλερ, Διευθύνων Σύμβουλος του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Amprion, πρόεβλεψε επίσης περαιτέρω επιθέσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Rheinische Post, ζήτησε, ως εκ τούτου, ολοκληρωμένες νομοθετικές αλλαγές για να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη προστασία των κρίσιμων υποδομών. «Ο επιχειρηματικός τομέας υποχρεούται να δημοσιοποιεί πολλές πληροφορίες σχετικά με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στο διαδίκτυο. Αυτό τα καθιστά άσκοπα ευάλωτα σε επιθέσεις, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους», προειδοποίησε ο Μίλερ.



Επομένως, κατά την άποψή του, οι κανονισμοί διαφάνειας για τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων θα πρέπει να αλλάξουν. Επιπλέον, οι κανονισμοί για την επιτήρηση με drones και κάμερες θα πρέπει να επεκταθούν. Προς το παρόν, τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

Τελικά, ο δράστης των επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε υποσταθμούς παραγωγής ενέργειας στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία είναι ένας 48χρονος Γερμανός, ο οποίος ανέλαβε μάλιστα την ευθύνη για τις απόπειρες δολιοφθοράς με δύο επιστολές του σε εφημερίδα και θεωρείται ότι ανήκει στον χώρο των κλιματικών ακτιβιστών.