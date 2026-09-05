Συλλυπητήρια του υπουργού Άμυνας της Κύπρου για τον θάνατο των πιλότων του Phantom

Τη βαθιά του οδύνη για τον θάνατο των δύο αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασί...











Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλης Πάλμας @PalmasVasilis, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο των δύο Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, στο Athens Flying Week, όπως και τη… pic.twitter.com/ABT9Up8XIs — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 5, 2026

Τη βαθιά του οδύνη για τον θάνατο των δύο αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Πάλμας, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.Ο Νίκος Δένδιας έκανε γνωστό το περιεχόμενο της επικοινωνίας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι ο Κύπριος υπουργός εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο των δύο αξιωματικών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο πλαίσιο της Athens Flying Week, καθώς και τη συμπαράστασή του προς τις οικογένειές τους.