Η επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΑ... Πτώση Phantom: Κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

«Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο ...

«Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow “Athens Flying Week 2026”, κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ. και Σμηναγού (Ι) Δ.Π.Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας».Την ανακοίνωση υπογράφει ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΑ, Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράβαλος.Το αεροσκάφος ανήκε στην ιστορική 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης, με έδρα την Ανδραβίδα, και συμμετείχε στις προγραμματισμένες αεροπορικές επιδείξεις της Athens Flying Week.Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το Phantom κατέπεσε διερευνώνται πλέον από την αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κηρύσσεται τριήμερο πένθος για τις Ένοπλες Δυνάμεις για την απώλεια ζωής των δύο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom 2.