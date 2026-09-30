Κομοτηνή: Οκτώ συλλήψεις σε έξι περιστατικά για μεταφορά 32 μη νόμιμων μεταναστών

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Έβρου, της Ροδόπης και της Καβάλας, σε έξι διαφορετικά περιστατικά, για μεταφορά στο εσωτερι...

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Έβρου, της Ροδόπης και της Καβάλας, σε έξι διαφορετικά περιστατικά, για μεταφορά στο εσωτερικό της χώρας τριάντα δύο (συνολικά) μη νόμιμων μεταναστών.Συγκεκριμένα συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί στην Εθνική οδό Ορμενίου - Αρδανίου για μεταφορά δύο μη νόμιμων μεταναστών, ένας ακόμη σε αγροτική περιοχή του Έβρου για μεταφορά έξι ατόμων, ένας στην Εθνική οδό Διδυμοτείχου - Αλεξανδρούπολης για μεταφορά εννέα ατόμων, ένας σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης που μετέφερε τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες, δύο άτομα σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης που μετέφεραν τέσσερις και ένας στην Εγνατία οδό Ξάνθης - Καβάλας που μετέφερε επτά άτομα.Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις έξι υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου Αλεξανδρούπολης, Κυπρίνου και Διδυμοτείχου Ορεστιάδας, Σαπών Ροδόπης και το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ