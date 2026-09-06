Τα γνωρίζετε; 6 τρόφιμα με απολύτως στρατιωτική ιστορία









Κάποια τρόφιμα που ψωνίζουμε συχνά, που είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής, κάποτε δεν υπήρχαν καν -αλλά μια μέρα "δημιουργήθηκαν" για τις ανάγκες των στρατιωτών στο μέτωπο. ΄Ηταν στρατιωτικά τρόφιμα, τα ήξεραν αρχικά μόνο οι Αμερικανοί στρατιώτες και λίγο αργότερα και άλλοι στρατοί. Η αμερικανική βιομηχανία τροφίμων είχε άριστο πελάτη τον αμερικανικό Στρατό, ο οποίος έψαχνε να βρει τρόφιμα που θα άντεχαν στο χρόνο, στη ζέστη και κυρίως, στην ... ταλαιπωρία. Ιδού λοιπόν έξι τρόφιμα με απολύτως στρατιωτική ιστορία:1. Ψωμί φέτες: Τι πιο συνηθισμένο! Και όμως δεν υπήρχε πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. ΄Ηταν ο αμερικανικός Στρατός που έψαχνε μανιωδώς να βρει ένα ψωμί που να μην χαλάει γρήγορα για να το στέλνει στο μέτωπο. Η βιομηχανία τροφίμων κατάφερε να προσθέσει στο ψωμί ουσίες που θα το εμπόδιζαν να μουχλιάζει έστω για κάποιο διάστημα. Μετά τον πόλεμο, το ψωμί φέτες το ανακάλυψαν και οι νοικοκυρές...2. Στιγμιαίος καφές: Αυτόν τον οφείλουμε στη βιασύνη των στρατιωτών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι φαντάροι εκείνη την εποχή έπιναν πολύ καφέ, αλλά ο στιγμιαίος, που "ανακαλύφθηκε" ειδικά γι αυτούς, έκανε την διαφορά. Μετά τον πόλεμο άρχισαν να τον πίνουν και όλοι οι... βιαστικοί πολίτες και πολύ γρήγορα έγινε μόδα.3. Μ&Μs: Την σοκολάτα την αγαπούσαν πολύ οι Αμερικανοί στρατιώτες. Αλλά η σοκολάτα δεν υπάκουε σε διαταγές, έλιωνε και χαλούσε. Το 1941 ο υιός Mars (του μεγάλου παραγωγού σοκολάτας) βρήκε τη λύση: Τα M&Ms, την σοκολάτα που δεν λιώνει. Οι στρατιώτες ενθουσιάστηκαν και... συνέχισαν να τα τρώνε και μετά τον πόλεμο. Σήμερα παράγονται 400 εκατομμύρια Μ&Μs κάθε μέρα!4. Cheetos: Αυτή η πορτοκαλί σκόνη οφείλει την ύπαρξή της στις ανάγκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε που ο Στρατός ήθελε να "σταθεροποιήσει" το τυρί. Τρεις άνθρωποι, που αργότερα έγιναν πολύ πλούσιοι, ο Γκέρμπερ, ο Στέλλεϋ και ο Κραφτ, έβαλαν το μυαλό τους να δουλέψει και το κατάφεραν. Ήταν μόλις το 1948 όμως που η εταιρεία Lay χρησιμοποίησε την "τυρένια" πορτοκαλί σκόνη πάνω σε καλαμπόκι -και μπήκε στα σπίτια του κόσμου.5. Pringles: Αυτά "ανακαλύφθηκαν" μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1950. Την παραγωγή ενός τέτοιου προϊόντος είχε ζητήσει ο αμερικανικός Στρατός -χρειαζόταν αφυδατωμένα πατατάκια- και τα απέκτησε. Αυτά "πολέμησαν" στην Κορέα.6. Chef Doyardee: Είναι οι έτοιμες τροφές ενός εφευρετικού Ιταλού που μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και... άρχισε να μαγειρεύει ιταλική κουζίνα. Όταν κατάφερε να κλείσει ερμητικά σε σακουλάκια τις σπεσιαλιτέ του, ο αμερικανικός Στρατός απέκτησε "έτοιμο φαγητό" σε μερίδες που μπορούσαν να ταξιδέψουν παντού στον κόσμο. ΄Ηταν το έτοιμο φαγητό των αμερικανών G.Is του B' Παγκοσμίου Πολέμου και μετά από αυτόν, το έτοιμο φαγητό που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ σε όλο τον κόσμο. Ο "δημιουργός" του τιμήθηκε από το αμερικανικό κράτος με το σπουδαιότερο μετάλλιο για πολίτη για την προσφορά του στον αμερικανικό Στρατό.onalert.gr