Αγρίνιο: Στη φυλακή οι δύο άνδρες 31 και 32 ετών, για την αρπαγή και τον βιασμό της 15χρονης

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών του Αγρινίου, προκειμένου να απολογηθούν ...

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών του Αγρινίου, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.Με την ολοκλήρωση της απολογίας τους, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές.Υπενθυμίζεται ότι το ανήλικο κορίτσι έδωσε στην Αστυνομία αναλυτική κατάθεση για όσα φέρεται να βίωσε, περιγράφοντας με λεπτομέρειες τις πράξεις των δύο ανδρών σε βάρος της.Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, η 15χρονη υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ εξετάστηκε και από παιδοψυχίατρο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν και οι προβλεπόμενες εξετάσεις, μεταξύ άλλων αιματολογικές και τοξικολογικές.Παράλληλα, η 15χρονη χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, καθώς αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και παρουσίασε πόνους.Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να διερευνηθούν πλήρως όλες οι παράμετροι της υπόθεσης.