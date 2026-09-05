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Θλίψη και στην Ήπειρο για τον χαμό του Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου - Η ανάρτηση του δημάρχου Τζουμέρκων

Σεπτεμβρίου 05, 2026

   Ανάμεσα στους δύο χειριστές που έχασαν τη ζωή τους ήταν ένας 37χρονος αξιωματικός με καταγωγή από την Ήπειρο, από τα Πράμαντα και τον Κα...

  



Ανάμεσα στους δύο χειριστές που έχασαν τη ζωή τους ήταν ένας 37χρονος αξιωματικός με καταγωγή από την Ήπειρο, από τα Πράμαντα και τον Κατσικά Ιωαννίνων.



Ο Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου

Ο νεαρός πιλότος ήταν πατέρας ενός μωρού. Η είδηση της απώλειάς του έχει προκαλέσει βαθύτατη θλίψη και πόνο στην περιοχή, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώριζαν αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό τέλος.

Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Πέτρου και ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης.

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