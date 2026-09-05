Phantom F-4 - Θρήνος στον Πύργο για τον 42χρονο Επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια - Ήταν πατέρας ενός 5χρονου αγοριού

Βυθισμένη στο πένθος είναι από το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) η τοπική κοινωνία του Πύργου, από την απώλεια του 42χρονου Επισμηναγού στη...









Ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας



Η τελευταία του πτήση έμελλε να είναι εκείνη που βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και μια ολόκληρη πόλη.



Ο Ιωάννης Μπλέσιας βρισκόταν στο Phantom F-4 της Πολεμικής Αεροπορίας που συμμετείχε στην Athens Flying Week, μπροστά σε χιλιάδες θεατές.



Μια πτήση που επρόκειτο να αποτελέσει ακόμη μία επίδειξη των δυνατοτήτων του αεροσκάφους και των Ελλήνων χειριστών εξελίχθηκε σε τραγωδία, όταν το μαχητικό συνετρίβη.



Μαζί με τον 42χρονο Επισμηναγό έχασε τη ζωή του και ο έτερος χειριστής του Phantom, Δημήτρης Πέτρου, ο οποίος ζούσε στην Πάτρα.



Οι δύο αξιωματικοί υπηρετούσαν στην 117 Πτέρυγα Μάχης της Ανδραβίδας, μία μονάδα άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία των ελληνικών Phantom. Ο Επισμηναγός Ιωάννης ΜπλέσιαςΗ τελευταία του πτήση έμελλε να είναι εκείνη που βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και μια ολόκληρη πόλη.Ο Ιωάννης Μπλέσιας βρισκόταν στο Phantom F-4 της Πολεμικής Αεροπορίας που συμμετείχε στην Athens Flying Week, μπροστά σε χιλιάδες θεατές.Μια πτήση που επρόκειτο να αποτελέσει ακόμη μία επίδειξη των δυνατοτήτων του αεροσκάφους και των Ελλήνων χειριστών εξελίχθηκε σε τραγωδία, όταν το μαχητικό συνετρίβη.Μαζί με τον 42χρονο Επισμηναγό έχασε τη ζωή του και ο έτερος χειριστής του Phantom, Δημήτρης Πέτρου, ο οποίος ζούσε στην Πάτρα.Οι δύο αξιωματικοί υπηρετούσαν στην 117 Πτέρυγα Μάχης της Ανδραβίδας, μία μονάδα άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία των ελληνικών Phantom.





Βυθισμένη στο πένθος είναι από το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) η τοπική κοινωνία του Πύργου, από την απώλεια του 42χρονου Επισμηναγού στην Πολεμική Αεροπορία και στις Ένοπλες Δυνάμεις Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom F-4 στην Τανάγρα.Ένας έμπειρος ιπτάμενος, ένας αξιωματικός που είχε συνδέσει τη ζωή του με τους αιθέρες, αλλά πάνω απ' όλα ένας οικογενειάρχης και πατέρας ενός μικρού παιδιού.