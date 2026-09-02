Ανατροπή στην Ιστορία της Γης; Οι επιστήμονες μπορεί να παρερμήνευσαν ένα στοιχείο 2 δισεκατομμυρίων ετών

Πριν από περίπου 2,5 έως 2 δισεκατομμύρια χρόνια, η Γη υπέστη τη μεγαλύτερη χημική μεταμόρφωση που έχει καταγραφεί ποτέ στην επιφάνειά τη...



Αέρια παγιδευμένα για 2 δισεκατομμύρια χρόνια



Για να εξετάσουν το γεγονός Shunga-Francevillian από μια άλλη οπτική γωνία, οι ερευνητές ανέλυσαν πυρήνες γεωτρήσεων που είναι αποθηκευμένοι στο NGU. Εστίασαν σε αέρια σφραγισμένα μέσα σε μικροσκοπικές ρευστές εγκλείσεις (fluid inclusions) σε δείγματα από τον Σχηματισμό Zaonega, τα οποία είναι πλούσια σε πυροβιτουμένιο (pyrobitumen).





Ο Σχηματισμός Zaonega ήταν κάποτε μέρος μιας θαλάσσιας ιζηματογενούς λεκάνης. Το πυροβιτουμένιο είναι μια αδιάλυτη μορφή οργανικού άνθρακα που δημιουργείται όταν το θαμμένο αργό πετρέλαιο ή το κηρογόνο – μια πρώτη ύλη για το φυσικό αέριο – υποβάλλεται σε έντονη θέρμανση βαθιά κάτω από την επιφάνεια.



Το έργο άρχισε να διαμορφώνεται όταν ο Lepland έφτασε στο Caltech για εκπαιδευτική άδεια. Έφερε μαζί του μια νέα συλλογή μετρήσεων ισοτόπων από αέρια παγιδευμένα σε πετρώματα του Zaonega, τα οποία δεν είχαν ακόμη ερμηνευθεί πλήρως.



Ταυτόχρονα, η Thiagarajan και ο Eiler είχαν πρόσφατα ολοκληρώσει μια έρευνα που μετρούσε αναλογίες ισοτόπων σε φυσικά αέρια. Η εργασία αυτή τους είχε βοηθήσει να αναπτύξουν ένα ευρύτερο πλαίσιο για την κατανόηση του τρόπου σχηματισμού του φυσικού αερίου. Όταν οι ερευνητές συνδύασαν τα δύο πεδία εξειδίκευσης και τα δεδομένα, άρχισε να αναδύεται μια διαφορετική εξηγητική προσέγγιση για τις αρχαίες ισοτοπικές υπογραφές.

Μάγμα, μεθάνιο και μικρόβια



Η ομάδα προτείνει ότι ένα στρώμα μάγματος διείσδυσε βίαια μέσα από τα στρώματα των θαλάσσιων ιζημάτων στον σχηματισμό Zaonega, ο οποίος εκείνη την εποχή βρισκόταν κάτω από έναν προϊστορικό ωκεανό. Η θερμότητα από το μάγμα θέρμανε τα ιζήματα που ήταν γεμάτα με οργανικό υλικό.



Αυτή η θέρμανση παρήγαγε υδρογονάνθρακες, συμπεριλαμβανομένου του μεθανίου και του προπανίου. Στη συνέχεια, τα αέρια κινήθηκαν προς τα πάνω μέσα από τα ιζήματα και τελικά έφτασαν σε μικρόβια που ζούσαν κοντά στον θαλάσσιο πυθμένα και κατανάλωναν μεθάνιο. Αυτά τα μικρόβια παρήγαγαν βιομάζα που έφερε μια ελαφριά υπογραφή ισοτόπων άνθρακα, εξηγώντας ενδεχομένως το ασυνήθιστο σήμα που διατηρήθηκε στα πετρώματα.



Τα στοιχεία θερμοκρασίας υποστηρίζουν αυτό το σενάριο. Οι ερευνητές εντόπισαν μια μεγάλη θερμική διαβάθμιση, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν περίπου τους 350 βαθμούς Κελσίου δίπλα στη διείσδυση του μάγματος και να πέφτουν περίπου στους 72 βαθμούς Κελσίου σε μια αρχαία διαρροή ασφάλτου στον θαλάσσιο πυθμένα, περίπου 300 μέτρα ψηλότερα.



«Αυτή η αλυσίδα γεωλογικών και βιολογικών διεργασιών μπορεί να εξηγήσει το ασυνήθιστο σήμα ισοτόπων άνθρακα που καταγράφηκε στον Σχηματισμό Zaonega», λέει η Thiagarajan. «Ήταν ενδιαφέρον να βλέπουμε ότι μερικές από τις ίδιες υπογραφές που παρατηρούμε στις σύγχρονες λεκάνες πετρελαίου και φυσικού αερίου βρίσκονται επίσης εκεί και διατηρούνται σε δείγματα ηλικίας 2 δισεκατομμυρίων ετών».



Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν μπορούν να αποκλείσουν εντελώς τη συμβολή άλλων διεργασιών. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι η ανωμαλία των ισοτόπων άνθρακα που διατηρήθηκε στο Zaonega οδηγήθηκε κυρίως από γεγονότα εντός της τοπικής ιζηματογενούς λεκάνης και όχι από μια παγκόσμια διαταραχή.



«Επειδή το Zaonega αποτελεί τοποθεσία αναφοράς για το γεγονός Shunga-Francevillian, τα ευρήματά μας εγείρουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το αν θα πρέπει να θεωρείται ένα παγκόσμιας κλίμακας γεγονός», καταλήγει η Thiagarajan.



Δοκιμάζοντας τη θεωρία στη Γκαμπόν



Το επόμενο βήμα θα είναι να προσδιοριστεί εάν η ίδια ερμηνεία μπορεί να εξηγήσει το παρόμοιο σήμα ισοτόπων που εντοπίστηκε στη Γκαμπόν. Οι ερευνητές σχεδιάζουν να αναλύσουν δείγματα που συλλέχθηκαν μέσω του έργου GOE-DEEP, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Διεθνές Πρόγραμμα Επιστημονικών Ηπειρωτικών Γεωτρήσεων (ICDP). Ο στόχος είναι να δοκιμαστεί εάν τοπικές γεωλογικές και βιολογικές διεργασίες, όπως αυτές που εντοπίστηκαν στη Ρωσία, διαμόρφωσαν επίσης το αρχείο πετρωμάτων της Γκαμπόν.



Το καλοκαίρι του 2025, ο Lepland πέρασε τέσσερις μήνες στη Γκαμπόν συντονίζοντας την εκστρατεία γεωτρήσεων. Οι νέοι πυρήνες που ανακτήθηκαν έφτασαν στο NGU τον Φεβρουάριο και προγραμματίζεται να υποβληθούν σε δειγματοληψία αργότερα φέτος από μια διεθνή ερευνητική ομάδα που αντιπροσωπεύει 18 χώρες.



«Τώρα μπορούμε πραγματικά να συνθέσουμε τα κομμάτια κάνοντας μια παρόμοιου τύπου μελέτη στα πετρώματα της Γκαμπόν για να συγκρίνουμε τις δύο τοποθεσίες», λέει ο Lepland. «Έτσι προχωρά η επιστήμη».



Η δημοσίευση στο περιοδικό Geology φέρει τον τίτλο “Paleoproterozoic thermogenic hydrocarbon generation, Zaonega Formation, Russia” (Παλαιοπρωτεροζωική θερμογενής παραγωγή υδρογονανθράκων, Σχηματισμός Zaonega, Ρωσία). Επιπλέον συγγραφείς της μελέτης είναι ο Florian Eichinger από την Hydroisotop GmbH, ένα εργαστήριο ανάλυσης φυσικών ισοτόπων στη Γερμανία, και ο Anthony Prave από το Πανεπιστήμιο του St. Andrews στη Σκωτία.



Πριν από περίπου 2,5 έως 2 δισεκατομμύρια χρόνια, η Γη υπέστη τη μεγαλύτερη χημική μεταμόρφωση που έχει καταγραφεί ποτέ στην επιφάνειά της. Το οξυγόνο άρχισε να συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα, θέτοντας σε εφαρμογή αλλαγές που τελικά βοήθησαν να γίνει δυνατή η εμφάνιση σύνθετων οργανισμών, όπως τα φυτά και τα ζώα, πριν από περίπου μισό δισεκατομμύριο χρόνια.Καθώς τα επίπεδα οξυγόνου αυξάνονταν για πρώτη φορά, τεράστιες ποσότητες μικροβιακού υλικού θάφτηκαν κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας. Αυτή η ταφή παγίδευσε άνθρακα στα πετρώματα και άφησε πίσω της μια ασυνήθιστη ισοτοπική υπογραφή. Για δεκαετίες, πολλοί επιστήμονες ερμήνευαν αυτή την υπογραφή ως απόδειξη ότι ο κύκλος του άνθρακα στη Γη διαταράχθηκε δραματικά σε παγκόσμια κλίμακα.Στοιχεία που ενισχύουν αυτή την ερμηνεία προέρχονται από πυρήνες γεωτρήσεων -μακρόστενους κυλίνδρους συμπαγούς πετρώματος που εξήχθησαν από μεγάλο βάθος- οι οποίοι ανακτήθηκαν από αρχαία θαλάσσια ιζήματα στην Καρελία της Ρωσίας και στη Λεκάνη Φρανσεβίλ (Francevillian Basin) της Γκαμπόν. Ωστόσο, μια νέα μελέτη υπό την καθοδήγηση ερευνητών του Caltech εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν τα στοιχεία από τη Ρωσία καταγράφουν πράγματι ένα φαινόμενο πλανητικής κλίμακας.«Μία μεγάλη διαμάχη επικεντρώνεται σε ένα ασυνήθιστο σήμα ισοτόπων άνθρακα, το οποίο συχνά έχει ερμηνευθεί ως απόδειξη μιας παγκόσμιας περιβαλλοντικής αλλαγής», λέει η Nivedita Thiagarajan, ανώτερη επιστημονική ερευνήτρια στο Caltech που εργάζεται στο εργαστήριο του John Eiler, καθηγητή Γεωλογίας και Γεωχημείας στην έδρα Robert P. Sharp και Ted and Ginger Jenkins Leadership Chair του Τμήματος Γεωλογικών και Πλανητικών Επιστημών. «Μελετήσαμε αέρια παγιδευμένα σε μικροσκοπικούς θύλακες μέσα σε πετρώματα από τον Σχηματισμό Zaonega στην Καρελία της Ρωσίας, ένα από τα παλαιότερα γνωστά απολιθωμένα κοιτάσματα πετρελαίου στον κόσμο, και διαπιστώσαμε ότι το σήμα ισοτόπων άνθρακα σε αυτή την τοποθεσία-κλειδί μπορεί να εξηγηθεί από τοπικά φαινόμενα που συνέβησαν σε μια ιζηματογενή λεκάνη μερικών εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, παρά σε ολόκληρο τον πλανήτη».Η Thiagarajan είναι η κύρια συγγραφέας μιας πρόσφατης δημοσίευσης στο επιστημονικό περιοδικό Geology. Η μελέτη περιγράφει πώς οι ερευνητές κατάφεραν να ανασυνθέσουν την αλληλουχία των αλλαγών που διατηρήθηκαν στα πετρώματα της Καρελίας μετά την πρώτη μεγάλη αύξηση του ατμοσφαιρικού οξυγόνου.Τα ισότοπα άνθρακα -βαρύτερες ή ελαφρύτερες μορφές του στοιχείου- παρέχουν πληροφορίες για την προέλευση του βιολογικού υλικού που συσσωρεύτηκε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Μετρώντας τις σχετικές ποσότητες αυτών των ισοτόπων στους πυρήνες γεωτρήσεων (ή σήματα ισοτόπων άνθρακα), οι ερευνητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα αρχείο αρχαίων περιβαλλοντικών αλλαγών, κάτι σαν την ανάγνωση των δακτυλίων ανάπτυξης ενός δέντρου.Ένα ασυνήθιστο σήμα άνθρακα που βρέθηκε τόσο στον Σχηματισμό Zaonega όσο και σε πετρώματα από τη Γκαμπόν είναι γνωστό ως το γεγονός Shunga-Francevillian. Οι επιστήμονες το είχαν συχνά επικαλεστεί ως απόδειξη ότι η Γη γνώρισε μια μείζονα παγκόσμια διαταραχή του κύκλου του άνθρακα πριν από περίπου 2 δισεκατομμύρια χρόνια.«Η Γη, κατά κάποιον τρόπο, “τρελάθηκε” κατά τη διάρκεια εκείνου του χρονικού διαστήματος όταν το οξυγόνο εμφανίστηκε στην ατμόσφαιρα. Αυτό που προσπαθούμε να αξιολογήσουμε είναι τα αίτια και οι συνέπειες της οξυγόνωσης της Γης», εξηγεί ο Aivo Lepland, ερευνητής στο Γεωλογικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας (NGU) στο Τρόντχαϊμ και συγγραφέας της μελέτης. «Αυτές οι πληροφορίες είναι αρχειοθετημένες στα πετρώματα, οπότε, για να μελετήσεις τι συνέβη, πρέπει να μελετήσεις τα πετρώματα».