ΛΙΣΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ: Αυτά είναι τα 28+1 αγαθά που θα μας κρατήσουν ζωντανούς σε περίοδο κρίσης... ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΡΙΣΗΣ





















1. Μωρομάντηλα (ή χαρτί υγείας;)Αν και θα δείτε τον περισσότερο κόσμο σε μία κατάσταση κρίσης να αποθηκεύει χαρτί υγείας , να λάβετε υπ’όψιν σας ότι αυτό απαιτεί αρκετό χώρο που ίσως θα ήταν καλό να τον χρησιμοποιήσετε για άλλες ανάγκες σας.Φυσικά , αν διαθέτετε άφθονους χώρους , το χαρτί υγείας , εξακολουθεί να είναι πρώτη επιλογή , σκεφτείτε όμως και το ότι τα μωρομάντηλα, απαιτούν πολύ λιγότερο χώρο , μεταφέρονται πολύ εύκολα από τον καθέναν μας , έχουν καλύτερη υγιεινή , τα χρησιμοποιούμε και σε μωρά , ενώ έχουν και άλλες εφαρμογές (π.χ. καθαρισμός χεριών ή σημείων του σώματος ή αντικειμένων ). Μην ξεχάσετε και την προμήθεια ειδών γυναικείας υγεινής ….2. Βαμβάκι (ή και δισκία ντεμακιγιάζ;)Είναι πανάλαφρα και εύκολα στην αποθήκευση.Θα σας χρησιμεύσουν στον καθαρισμό σώματος, πληγών, στην εφαρμογή αλοιφών ή οινοπνεύματος, ιωδίου κλπ.Επίσης μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε (αφού τα εμποτίσετε κατάλληλα) και για προσανάμματα.3. Χάπια ενεργού άνθρακα (καρβουνάκια)Σε περίπτωση που έχετε καταναλώσει οτιδήποτε επικίνδυνο για τον οργανισμό σας ( και μετά την πρόκληση εμετού ) ο ενεργός άνθρακας απορροφά τις τοξικές ουσίες και τις κρατά μέχρι να εξέλθουν του σώματός σας ,σώζει την ζωή σας όταν γιατροί και νοσοκομεία είναι μακρυά !( λειτουργεί και στο αλκοόλ). Επίσης είναι πρώτης τάξεως αντιδιαρροϊκό, απαραίτητο και σε κανονικές συνθήκες διακοπών ή τουρισμού.4. ΠολυβιταμίνεςΑπαραίτητες σε κατάσταση κρίσης, αφού, είναι πιθανόν η διατροφή σας να είναι πλημμελής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπολογίστε καθημερινά για κάθε μέλος της οικογενείας σας τις ποσότητες που θα χρειαστείτε. Φρούτα και λαχανικά πιθανόν να λείψουν για αρκετούς μήνες, αλλά οι πολυβιταμίνες έχουν το πλεονέκτημα ότι και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής στο ράφι και μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε ως συμπλήρωμα διατροφής και σε κανονικές συνθήκες.5. Απωθητικά εντόμων – ερπετώνΊσως χρειαστεί να περάσετε στην ύπαιθρο αρκετές ημέρες και νύκτες.Αντικουνουπικά είναι απαραίτητα ιδίως καλοκαίρι ,υπάρχουν επίσης απωθητικά ψύλλων – κοριών, φθειρών, και να μην ξεχάσετε την απώθηση φιδιών. Πάντα να έχετε μαζί σας και συσκευή αφαίρεσης δηλητηρίου6. ΠετσέτεςΟι πετσέτες έχουν αρκετές χρήσεις.Σας στεγνώνουν αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για να σας καθαρίσουν, ενώ οι μεγάλου μεγέθους μπορούν να σας προστατεύσουν και από το κρύο αντί κουβέρτας!Αποθηκεύσετε διάφορα μεγέθη από μικρές χεριών – προσώπου έως μεγάλες σώματος. Προσοχή στην ευτελή ποιότητα καθώς είναι πιθανόν να μην είναι αντοχής και να διαλυθεί εύκολα η πλέξη τους.7. Κουβέρτα επιβίωσηςΑνεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών η κουβέρτα επιβίωσης είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση:Διατηρεί την θερμοκρασία του σώματος και αντέχετε μία κρύα νύχτα, ή προφυλάσσει έναν τραυματία σε κατάσταση σόκ. Είναι φθηνές, ενώ υπάρχει και ολόσωμη παραλλαγή, αλλά υπάρχουν και διπλής όψεως, όχι μόνο εναντίον του κρύου αλλά και της ζέστης ( ιδιαίτερα χρήσιμη σε περίπτωση πυρκαγιάς).8. Σακούλες απορριμμάτωνΔεν πιάνουν χώρο , είναι φθηνές, αντοχής. Εάν έχετε αγοράσει ήδη αρκετά πλαστικά πιάτα και μαχαιροπήρουνα μιας χρήσεως, για να αποφύγετε την χρήση απορρυπαντικών, νερού, τις χρησιμοποιείτε ως σακούλες απορριμάτων. Μπορείτε όμως να τις χρησιμοποιήσετε και για κάθε είδους μεταφορά που θα κάνετε αντί χαρτοκιβωτίων. Αποθηκεύετε σε αυτές τον ρουχισμό σας.Αποθηκεύετε ότι άλλο υλικό θέλετε.Τέλος χρησιμεύουν σε κατασκευές στην ύπαιθρο, ακόμη και σαν πρόχειρη στέγη! Να μην ξεχάσω ότι γίνονται και υπνόσακκοι!9. Κολλητική ταινίαΑπαραίτητη και με μεγάλη ανταλλακτική αξία σε κατάσταση κρίσης, είναι σκόπιμο να έχετε μεγάλες ποσότητες.Είναι από τα αγαπημένα αντικείμενα των στρατιωτικών ,αφού τους βοηθά να φτιάχνουν οτιδήποτε ενώ είναι σε συνεχή κίνηση .Φτιάχνει, στεγανοποιεί, συγκρατεί εύθραυστα μέρη και τα κάνει λειτουργικά, έστω και αν τα δένει πρόχειρα και πρόσκαιρα.10. Πέτρα φωτιάς ή σπινθηριστήΜία πέτρα φωτιάς μαγνησίου ή και ένας σπινθηριστής είναι χρήσιμα για να ανάψετε φωτιά. Είναι κάτι που σε μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κάνετε οπωσδήποτε, καλό θα ήταν ήδη να έχετε κάνει τις δοκιμές σας.Η φωτιά ζεσταίνει, φωτίζει, μαγειρεύετε, την χρησιμοποιείτε ως μέσον άμυνας εναντίον άγριων ζώων. Φυσικά μπορείτε να ανάψετε μια φωτιά με σπίρτα, αναπτήρα, ακόμη και με συγκεντρωτικό φακό και την βοήθεια των ακτίνων του ηλίου, όμως η προτεινόμενη λύση είναι κάτι που μπορεί να πηγαίνει ακόμη και με τα κλειδιά του σπιτιού ή του αυτοκινήτου σας.11. Ελβετικός σουγιάς (ή πολυεργαλείο)Σε κάρτα, ή σε κλασσική μορφή ο ελβετικός σουγιάς, μικρός σε μέγεθος που χωράει σε κάθε τσέπη, ξεπερνά σε κάποιες από τις παραλλαγές του τα 20 εργαλεία σε 1 .Τον έχετε πάντα μαζί σας, διαλέξτε το μέγεθός του, αφού έχει ένα μικρότερο και ένα μεγαλύτερο, τσέπης πάντοτε, και την διαμόρφωση που επιθυμείτε!Στις φωτογραφίες έχω συμπεριλάβει και μία έκδοση Rescue(κίτρινο χρώμα ), που αν και πανάκριβη, απεγκλωβίζει από την ζώνη ασφαλείας παγιδευμένο μέσα σε όχημα κατόπιν τροχαίου ατυχήματος , και έχει και θραύστη κρυστάλλων , μπορεί δε να χρησιμοποιηθεί και με ένα μόνον χέρι.Υπάρχουν φθηνότερες παραλλαγές αυτής της έκδοσης από άλλες εταιρείες, που κυκλοφορούν στην αγορά.12. ΚυάλιαΑπαραίτητα σε κατάσταση κρίσης .Είναι ουσιώδες να μπορείς να εντοπίσεις πιθανές απειλές πολύ πριν αυτές φτάσουν κοντά σου.Σκέψου πως σε μία έκρυθμη κατάσταση, άλλοι άνθρωποι θα συνεχίσουν να συμπεριφέρονται καλοπροαίρετα, άλλοι όμως όχι!Είναι άλλο πράγμα να βλέπεις με τα κυάλια από μακρυά κάποιον να πλησιάζει, άλλο να προλάβεις να δεις μία ομάδα ενόπλων να έρχεται προς το μέρος σου και τραγικά άλλο να τους δείς όλους ξαφνικά μπροστά σου .Δεν συνιστάται η αγορά συσκευής νυχτερινής όρασης αφού και είναι πανάκριβη αλλά και μικρής εμβέλειας και επικίνδυνη στην χρήση της αφού ξαφνικός φωτισμός μπορεί να επιφέρει απώλεια όρασης . Αντιθέτως είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε μαζί μας ένα μονοκυάλι τσέπης.13. Λειόκαννη χράπα – χρούπαΌπλο και αρκετά φυσίγγια (150 + ανά όπλο), όχι αυτόματο για αποφυγή επλοκών, ενώ με κατάλληλη εξάσκηση μπορεί κάποιος να αποκτήσει τρομερή ταχύτητα βολών. Είναι καλό να έχετε περισσότερα όπλα, του ιδίου πάντοτε διαμετρήματος για τυποποίηση των πυρομαχικών εφόσον έχετε πολυμελή οικογένεια. Όμως ένα όπλο ανά κάτοχο, το οποίο και να χειρίζεστε άψογα, όπως εξηγεί ένας αμερικανός στρατιωτικός :δεν φοβάμαι καθόλου κάποιον που έχει μία μεγάλη συλλογή όπλων, φοβάμαι πολύ αυτόν που έχει μόνο ένα και έγινε εξπέρ σε αυτό. Μία παράκληση σε όσους αγοράζουν πρώτη φορά , μην βάζετε το δάχτυλό σας πάνω στην σκανδάλη, βγάλτε αυτήν την συνήθεια.14. ΓάντιαΤα γάντια έχουν διαφορετικές χρήσεις και αντίστοιχα διαφορετικές μορφές.Πάρτε γάντια ελαστικά/χειρουργικά μιάς χρήσεως για φαρμακευτικούς – ιατρικούς σκοπούς.Πάρτε γάντια κηπουρικής ή βαριάς εργασίας, ανθεκτικά, σας προστατεύουν στις δύσκολες και βαριές εργασίες.Πάρτε γάντια δερμάτινα ή μάλλινα για το κρύο .Πάρτε γάντια ειδικής χρήσεως αν νομίζετε ότι θα σας χρειαστούν (π.χ. με ενίσχυση κέβλαρ).15. ΤσεκούριΤο τσεκούρι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο.Με αυτό μπορείτε να κόψετε ξυλεία, μπορείτε να «κατεβάσετε » μία πόρτα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εργαλείο αλλά και σαν μέσον άμυνας.Η εικόνα του δημιουργεί την ίδια αποτροπή που θα δημιουργούσε και ένα σπαθί σαμουράϊ κατάνα.16. ΚαυσόξυλαΈτοιμα καυσόξυλα, που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αμέσως είναι καλή επιλογή, μάλιστα έχουν μεγάλη ανταλλακτική αξία. Τα νωπά ξύλα θα χρειαστούν αρκετούς μήνες για να μπορέσουν να διώξουν την υγρασία τους και να χρησιμοποιηθούν. Η χρήση των ξύλων είναι καλά γνωστή: Θέρμανση και μαγείρεμα.17. Ανοιχτήρι κονσέρβαςΣε μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα χρειαστεί να ζήσετε ένα εύλογο χρονικό διάστημα τρώγωντας κονσέρβες (ιδίως αν έχουμε και περιστατικό ραδιενεργούς διασποράς). Το ανοιχτήρι είναι απαραίτητο αφού πέραν του ευκόλου ανοίγματος που έχουν πολλές κονσέρβες εσείς θα χρειαστείτε κάθε μία που θα βρείτε στον δρόμο σας.18. ΤρόφιμαΙσχύει το ρητό : Αγόρασε ότι τρως, Τρώγε ότι αγόρασες.Είναι η καλύτερη μέθοδος ανακύκλωσης , ενώ χρήσιμο θα ήταν να μπορέσετε να ανακυκλώνετε σε τοπικό σούπερ μάρκετ τρόφιμα που λήγουν σύντομα, κατόπιν συμφωνίας.Δεν αποθηκεύουμε ποτέ, τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο ή είναι κατεψυγμένα, αυτά αχρηστεύονται με την πρώτη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αγοράζουμε τρόφιμα που έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής στο ράφι: Κονσέρβες, συμπυκνωμένο γάλα, αλεύρι, ρύζι( μαγειρεύεται πανεύκολα ακόμη και με μούλιασμα στο νερό), φασόλια (όσπρια γενικά). Αποφασίστε ότι άλλο θέλετε εσείς.19. ΕλαιόλαδοΙδιαίτερη και ξεχωριστή κατηγορία, προτιμήστε εάν είναι δυνατόν παρθένο εξαιρετικό χύμα από παραγωγό σε συσκευασία των 17 κιλών.Εξαιρετικό για την υγεία μας με βιταμίνες και λιπαρά οξέα. Εκτός της μαγειρικής, σκεφτείτε ότι από την αρχαιότητα το χρησιμοποιούσαμε και σαν φαρμακευτικό σκεύασμα και σαν καλλυντικό ( ειδικό για την επιδερμίδα).20. Μέλι, λευκή και καστανή ζάχαρηΜε μεγάλη διάρκεια ζωής, το μέλι, εκτός του ότι είναι εξαιρετική τροφή, χρησιμεύει και στο να δίνει γλυκύτητα σε φαγητά, στην παρασκευή γλυκών αλλά χρησιμεύει και ως αντισηπτικό (χρήσιμο ακόμη και σε άφθες της στοματικής κοιλότητας). Η ζάχαρη έχει μεγάλη ανταλλακτική αξία, και θα ήταν καλό να προμηθευόμαστε ελληνικής παραγωγής (κάποτε είχαμε 5 εργοστάσια σε Ορεστιάδα, Ξάνθη, Σέρρες, Πλατύ Ημαθίας και Λάρισα, κάποτε …).21. ΧλωρίνηΕκτός της καθαριότητας που προσφέρει στο σπίτι, θα την χρησιμοποιήσετε και ως απολυμαντή του νερού. Επιλέγουμε χλωρίνη χωρίς αρώματα ή άλλα πρόσθετα, γιατί είναι βλαβερά για την υγεία μας. Την απλή και φθηνή συσκευασία. Καλό θα ήταν επίσης να εφοδιαστούμε με ένα κιτ δείκτη χλωρίωσης του νερού όπου εμφανίζεται με χρώμα το υπολειπόμενο στο νερό χλώριο.22. Δυναμό (και ηλιακό) ραδιόφωνοΥπάρχει στην ελληνική αγορά, έχει AM, FM και ραδιοσυχνότητα καιρού, φορτίζει με τον ήλιο αλλά και με μανιβέλα (δυναμό), χωρίς να έχετε εξάρτηση από οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας. Όταν πέσει όλο το σύστημα εσείς θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έχετε ενημέρωση.23. ΜπαταρίεςΠρώτη επιλογή είναι να πάρουμε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε διάφορα μεγέθη , έτσι ώστε να καλύπτουμε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν μπαταρίες . Αγοράστε οπωσδήποτε έναν ηλιακό φορτιστή μπαταριών που δέχεται όλα τα μεγέθη επαναφορτιζόμενων.Στοκάρετε και θυμηθείτε ότι και αυτές έχουν ανταλλακτική αξία .24. Ασύρματοι πομποδέκτεςΜην περιμένετε μετά από μία καταστροφή να έχετε κανονικές επικοινωνίες. Οι ασύρματοι πομποδέκτες θα βοηθήσουν οικογένεια ή ομάδα ανθρώπων να συνεννοηθούν.Επίσης θα έχετε επαφή με τις αρχές.25. Εστία μαγειρέματοςΓια να έχετε από την πρώτη στιγμή ζεστό φαγητό, μπορείτε να αποκτήσετε μία εστία μαγειρέματος είτε με φιάλη υγραερίου, είτε με πετρέλαιο, οινόπνευμα ή ακόμη και ηλεκτρική που θα την συνδέσετε σε μία γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος.26. Γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματοςΌταν διακοπεί η παροχή ρεύματος, μία γεννήτρια είναι πολύτιμη. Μπορείτε να έχετε ως καύσιμο είτε βενζίνη είτε πετρέλαιο, δείτε την κατανάλωση και το επίπεδο θορύβου ( προσελκύει τους κλέφτες ). Μην την υπερχρησιμοποιείτε, σκεφτείτε πιθανές βλάβες και συντήρηση.27. Αρβύλες (υπόδηση)Σε κάθε περίπτωση θέλετε ανθεκτικά αλλά και άνετα υποδήματα.Οι αρβύλες θα σας πάνε οπουδήποτε, και η κίνηση είναι σίγουρη σε καταστάσεις κρίσης . Με μόνωση , ασφάλιση στον αστράγαλο, διαπνέουσες μεμβράνες, αδιάβροχες, εύκολο δέσιμο, χωρίς να γλυστράτε, σε συνδυασμό με ειδικές κάλτσες (ακόμη και αντικουνουπικές….), για κάθε εποχή, και για πολλά χρόνια είναι κάτι που θα το χαρείτε από τώρα !28. Κιτ ΦαρμακείουΜπορείτε να συνθέσετε ένα δικό σας, ή να πάρετε ένα έτοιμο από τα πολλά που υπάρχουν στο εμπόριο και καλύπτουν κάθε απαίτηση . Κινηθείτε κάπου στο μέσον , θυμηθείτε τον Αριστοτέλη: Μεσότης η αρετή!Μην υπερβάλλετε με φαρμακείο που περιέχει ολόκληρη σειρά χειρουργείου, φροντίστε όμως ιδαιτερότητες υγείας της οικογενείας σας.29. Σακίδιο επιβίωσηςΗ γνωστή Bug Out Bag , την έχετε πάντα δίπλα στην πόρτα, έχει εφόδια 3 ημερών και φεύγετε από το σπίτι σε λιγότερο από 1 λεπτό της ώρας. Στην σύνθεσή της να συμπεριλάβετε: νερό και φίλτρο νερού ή και χάπια χαλαζόνης, ενεργειακές μπάρες και τρόφιμα συσκευασμένα, εσώρουχα ή και θερμοεσώρουχα, κάλτσες, παπούτσια, τζάκετ, μαντήλα, υπνόσακκο ή τέντα, σπίρτα θυέλλης, φακό, χημικό φως, μεταλλικό ανοξείδωτο κύπελλο, εστία θέρμανσης, φαρμακείο, μαχαίρι επιβίωσης, αδιάβροχες θήκες, σημειωματάριο και μολύβι, έγγραφα και χρήματα.prepping.gr